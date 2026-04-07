Rosebank verlängert Partnerschaft mit Celtic Renewables

Die Lowland-Destillerie Rosebank verlängert ihre Partnerschaft mit dem schottischen Unternehmen Celtic Renewables um weitere drei Jahre. Die Firma mit Sitz im weniger als sechs Kilometer von der Destillerie entfernt liegenden Grangemouth stellt aus bei der Destillation übrigbleibenden Pot Ale umweltfreundliche Chemikalien her. Celtic Renewables stellte bereits 2013 eine Methode vor, Whiskyabfälle als Quelle für die Erzeugung von Butanol nutzen, der dann als Treibstoff für Autos verwendet werden kann, wie wir berichteten. Die von Celtic Renewables produzierten biobasierten Chemikalien können zur Herstellung von Tausenden von Alltagsprodukten verwendet werden, darunter Feuchtigkeitscremes, Haushaltsreiniger, Farben und Fahrradreifen.

Rosebank Distillery, Falkirk, 2nd February 2024

Bettina Brierley, Chief Commercial Officer von Celtic Renewables, erklärte:

“With more than four million tonnes of pot ale and stillage produced in Scotland annually, our efforts in Grangemouth are just the beginning, and the room for growth in the low-carbon industry is huge. “Our work with Rosebank Distillery showcases the ability of companies to work together in innovative ways at the local and regional level for a more sustainable circular way of life – a blueprint for the future green economy.”

Neil Bulloch, Distillery Manager der Rosebank Distillery, fügte hinzu:

“Working with Celtic Renewables to take the pot ale by-product from Rosebank and create natural bio-chemicals for household use is part of our broader plan to sustainably manage our solid and liquid waste across our distilleries and to reduce the environmental impact of our operations. “The proximity of Grangemouth to the Rosebank Distillery in Falkirk also reduces the impact of transportation and supports our local community in Falkirk.”

Celtic Renewables sicherte sich im vergangenen Monat über 16 Millionen Pfund an Fördermitteln für die Planung und den Bau einer neuen, 120 Millionen Pfund teuren Bioraffinerie im industriellen Maßstab in Grangemouth. Die Fördermittel setzen sich wie folgt zusammen: