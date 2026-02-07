Closed Distilleries Raritäten Live Tasting #2 – am 18.03.2026 – 5x2cl von und mit Simple Sample

Closed Distilleries sind eine ganz besondere Abteilung der Whiskyleidenschaft: Bei ihnen werden die Whiskybestände immer weniger und – den Gesetzen des Marktes folgend – auch immer teurer. Manche Whiskys sind dabei sogar bereits unwiederbringlich verloren.

Simple Sample veranstaltet nun am 18. März ein Live Tasting mit 5 Samples aus Lost Distilleries, die heutzutage bereits schwer zu bekommen sind und schon das Preischild mit dem Titel „sehr rar“ tragen. Banff, Brora, Millburn, Littlemill und Rosebank sind dabei vertreten – nicht oft mehr wird man die Gelegenheit haben, diese fünf auf einmal zu verkosten.

Hier lesen Sie alles zur Verkostung und wo Sie die Samples beziehen können:

Closed Distilleries Live Tasting #2 – am 18.03.2026 – 5x2cl von und mit Simple Sample

Hallo liebe Whisky Freunde.

Wo gibt es Whiskys aus Destillerien wie: Banff, Brora, Littlemill, Millburn und Rosebank …

Destillerien, die längst geschlossen sind. Legenden der Whiskygeschichte. Und das alles in einem einzigen Live Tasting?

So etwas erlebt man nur extrem selten.

Heute haben wir für euch ein ganz besonderes Live Tasting am Start –

eine Reise in die Vergangenheit der schottischen Whiskywelt.

Verkostet werden absolute Raritäten aus Closed Distilleries, deren Whiskys heute kaum noch verfügbar sind und bei Sammlern weltweit Kultstatus genießen. Ein Abend für Genießer, Nerds und alle, die Whiskygeschichte nicht nur lesen, sondern schmecken wollen.

Im 5x2cl Set geht es um folgende Closed Distilleries:

Banff

Brora

Littlemill

Millburn

Rosebank

Das Live Tasting findet am 18.03.2026 statt – die Samples können Sie hier erhalten

Start: 20:00 Uhr

Live auf YouTube / Facebook – kann aber natürlich auch jederzeit im Nachhinein angeschaut werden.

Das Set kommt für 69,90 € mit 5x2cl zu euch nach Hause.

Nicht vergessen – unbedingt den 18.03.2026 um 20:00 Uhr vormerken

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses außergewöhnliche Tasting und einen ganz besonderen Abend mit euch.