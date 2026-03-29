Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (487)

Willkommen zur 487. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 487 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

Whisk-Cast #63: Aktenzeichen XY eingeschenkt

Made in Germany #51 – Benjamin Jekel, Master Distiller der Hardenberg Distillery

Fassfreunde #23 – Von Südamerika bis Neraville

Videos:

Whisky und Film – Edradour 25 Jahre

https://www.youtube.com/watch?v=6VZUKn4Goyc

The Bourbon Diaries –

Whisky Evening – Ralfys Blended Malt

Barrel Beast – Highland Park im BEAST CHECK – Vikinger auf Kuschelkurs?

Malt Mariners – Cotswolds Signature – englischer Whisky im 5 Minuten Review

World Wide Whisky – Linkwood 2014 – Duncan Taylor – Palo Cortado Finish

Friendly Mr. Z – Aberfeldy 18 Jahre Sangiovese Cask Finish

Whisky Nerd – Manufaktur Zöchmeister Single Malt Whisky

WhiskyJason – Woodinville 8 Jahre Straight 100% Straight Rye Whiskey mit 50%

Wollen Sie mit Ihrem Beitrag dabei sein? Wenn Sie selbst Videos oder Podcasts zum Thema Whisky Wollen Sie mit Ihrem Beitrag dabei sein? Wenn Sie selbst Videos oder Podcasts zum Thema Whisky machen, dann schicken Sie uns doch eine kurze Mail mit einem Link auf das wochenaktuelle Video oder den Podcast und einer Inhaltsangabe dazu jeweils bis Freitag, 12 Uhr an press @ whiskyexperts.net. Vorgaben unsererseits gibt es natürlich keine, hilfreich ist aber, wenn Ihr Videokanal in aller Regel etabliert, regelmäßig publizierend und mit einer gewissen Anzahl Abonnenten ausgestattet ist, sowie mit hohem Qualitätsanspruch gemacht wird. Thema sind ausschließlich Verkostungsvideos (diese Vorgabe gilt nicht für Podcasts). Bitte halten Sie die eingereichten Videos auch werbefrei, sprich keine Links und Kaufaufforderungen im Video. Wir freuen uns auf Ihre Videos und Podcasts!

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe