Für die kreativen Köpfe unter unseren Lesern ist der nachfolgende Wettbewerb, den Aberfeldy gemeinsam mit der Fashion Council Germany veranstaltet, interessant: Es gilt für den Aberfeldy 12yo ein exklusives Limited-Edition-Sleeve zu gestalten, das dann in der Produktpräsentation gegen Ende des Jahres verwendet werden wird. Als Preisgeld sind 5000 Euro ausgelobt, Fashion Council Germany übernimmt Produktionskosten in Höhe von bis zu 1.000 € und die Materialien werden von einem weiteren Partner, der Plattform ZEROW, bereitgestellt.

Wer die Welt von Aberfeldy also mit einem eigenen Entwurf interpretieren und beim Wettbewerb mitmachen will, findet alle Informationen dazu auf der Webseite der Fashion Council Germany.

Hier aber zunächst die Info, die wir von Aberfeldy dazu erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

ABERFELDY® und Fashion Council Germany feiern Handwerkskunst und Tradition

Im Rahmen seiner jährlichen Initiative rund um Handwerkskunst und Tradition kooperiert der schottische Aberfeldy Single Malt Whisky erstmals mit dem Fashion Council Germany (FCG).

Gemeinsam laden die Partner aufstrebende Modeschaffende dazu ein, sich mit den zentralen Werten von Aberfeldy auseinanderzusetzen: Tradition, Handwerkskunst, Präzision, außergewöhnliche Materialien, veredelte Techniken sowie die einzigartigen Landschaften von Aberfeldy und Schottland. Im Fokus steht dabei der Dialog zwischen Tradition und Moderne.

Handwerkskunst durch kreative Interpretation neu gedacht

Mit dieser Kooperation unterstreicht Aberfeldy sein kontinuierliches Engagement für die Weiterentwicklung seiner Premium-Positionierung. Die Aktivierung erweitert das Markenerlebnis über Geschmack und Aroma hinaus und erschließt durch Kunst, Design und kreative Ausdrucksformen zusätzliche sinnliche Dimensionen wie Sehen und Fühlen. Gleichzeitig stärkt die Marke ihre Rolle als Plattform für zeitgenössischen kulturellen Austausch.



Die genannten Themen dienen als Inspirationsquelle für kreative Neuinterpretationen, die die Welten der Whiskyherstellung und des Modedesigns miteinander verbinden. Ziel ist es, unerwartete und zugleich authentische Perspektiven zu schaffen, die auf gemeinsamen Werten wie Handwerkskunst, Qualität und Innovation basieren.

Die Aktivierung: Aberfeldy Creative Community

Im Zentrum der Kooperation steht die Suche nach einem aufstrebenden Modetalent. Die ausgewählte Person erhält die Möglichkeit, die Welt von Aberfeldy neu zu interpretieren und ein exklusives Limited-Edition-Sleeve für die ikonische Abfüllung ABERFELDY 12 Years Old zu gestalten.

Durch das Design wird die Verpackung zu einem sammelwürdigen Designobjekt, das Funktionalität und künstlerischen Ausdruck miteinander vereint.



ABERFELDY 12 Years Old ist bekannt für seine satte goldene Farbe und sein besonders weiches, honigbetontes Geschmacksprofil. Die Reifung erfolgt in einer Kombination aus Sherry-, Bourbon-, Refill- und Re-Char-Fässern und verleiht dem Whisky vielschichtige Aromen von Buttertoffee, warmer Zimtwürze, Vanille sowie saftigen Steinfrüchten.



Das finale Design wird produziert und rechtzeitig zur Weihnachtszeit präsentiert.

Preis & Produktionsunterstützung

Die Gewinnerin bzw. der Gewinner erhält ein Preisgeld von 5.000 €. Der Fashion Council Germany übernimmt Produktionskosten in Höhe von bis zu 1.000 €, und die Materialien werden von der Plattform ZEROW zur Verfügung gestellt.

ABERFELDY 12

Aberfeldy 12 reift in einer Kombination aus Sherry-, Bourbon-, Refill- und Re-Char-Fässern. Das Ergebnis ist ein leichter, zugänglicher Single Malt mit honigbetontem Charakter sowie Noten von Buttertoffee, Zimt, Vanille und saftigen FruchtaromenUVP: 39.99 €

Über Fashion Council Germany:

Der 2015 in Berlin gegründete Fashion Council Germany e. V. (FCG) verfolgt das Ziel, Modedesign in und aus Deutschland als Kultur- und Wirtschaftsgut auf nationaler und internationaler Ebene weiter zu etablieren und zu stärken. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Förderung von Nachwuchstalenten. Neben zahlreichen Weiterbildungsprogrammen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Technologie und Community-Building, dienen unterschiedliche Veranstaltungen Branchenexpert:innen und -neulingen zur Dialogförderung und Networking. Vor diesem Hintergrund bildet der Fashion Council Germany eine starke Lobby und setzt sich vor Politik, Wirtschaft und Kultur stetig für mehr Sichtbarkeit, globale Relevanz und interdisziplinäre Kooperationen der deutschen Mode ein.

Über ABERFELDY® Highland Single Malt Scotch Whisky

Die 1898 gegründete Destillerie ABERFELDY liegt „im Herzen Schottlands“, wo der höchste Berg, der tiefste See und das längste Tal von Perthshire aufeinandertreffen. Die von John Alexander Dewar gegründete Destillerie wurde in Sichtweite der bescheidenen Anfänge seines Vaters errichtet und festigte das Fundament des Whisky-Erbes der Familie.

Aberfeldy ist ein klassischer Central Highland Single Malt mit charakteristischen weichen, honigartigen Fruchtnoten, sanfter Würze und einer malzigen Basis. Master Blenderin Stephanie Macleod und das Team nutzen vier Sorten Eichenfässer feinster Qualität zur Reifung: First-Fill-Sherry, First-Fill-Bourbon, Refill und Rechar, und kreieren so einen Rich, Round und Indulgent Dram. Das Core Range umfasst den ABERFELDY 12 Years, ABERFELDY 16 Years, ABERFELDY 21 Years und ABERFELDY 25 Years.

Die Single Malt Marke ABERFELDY ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.

