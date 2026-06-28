Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (500)

Am 12. Dezember 2016 starteten wir unser neue Rubrik „Neue Deutsche Whiskyvideos der Woche“. Wir begannen, jede Woche einen kurzen Überblick über die in den letzten Tagen veröffentlichten deutschsprachigen Tastingvideos oder Videos zum Thema Whisky im Allgemeinen zu präsentieren. Die Premiere umfasste vier Verkostungs-Videos: Der Whisky Wixer, heute bekannt als Pat Hock, mit seinen Notes zum The Glenlivet 18yo; der WhiskyBabbler über die Scotch Universe Abfüllung Gravitiy C, Marco Bonn vom Brühler Whiskyhaus stellte den die Brennerei Glenfarclas vor und beantwortete die Frage „Muss man einen Jahrgangswhisky haben?“; und abschließend verkostete Whiskygold den 20 Jahre alten Glenlivet – 1995/2015 von Signatory Vintage (hier finden Sie unsere erste Übersicht der Neue Deutsche Whiskyvideos).

So erreichen wir heute, der Redaktions-internen Zählweise nach, ein besonderes Jubiläum. Und stellen Ihnen an diesem Sonntag die 500. Folge der „Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche“ vor, wie diese Rubrik mittlerweile heißt. Und möchten uns zudem gleichzeitig ganz herzlich bei der deutschsprachigen Whisky-Vlogger und Whisky-Podcaster-Szene bedanken, die uns Woche für Woche jeweils auf ihre neuesten Beiträge hinweist. Vielen Dank!

In der neuen Ausgabe 500 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

Fassfreunde Folge 30: Zwischen Weltmarke und Familienunternehmen (mit Markus Heinze)

Videos:

World Wide Whisky – Aberfeldy 12 Jahre

Wasser und Malz – Mac-Talla Cognac Cask – Friends of the Feis 2026

The Bourbon Diaries – Eagle Rare 12 Years

Friendly Mr. Z – Kavalan Master‘s Select Reserve No. 2

Whisky & Film – Die Whisky Elfen – 18 Jahre – Glengoyne – 1st Fill Cream Sherry Barrel

Wollen Sie mit Ihrem Beitrag dabei sein? Wenn Sie selbst Videos oder Podcasts zum Thema Whisky Wollen Sie mit Ihrem Beitrag dabei sein? Wenn Sie selbst Videos oder Podcasts zum Thema Whisky machen, dann schicken Sie uns doch eine kurze Mail mit einem Link auf das wochenaktuelle Video oder den Podcast und einer Inhaltsangabe dazu jeweils bis Freitag, 12 Uhr an press @ whiskyexperts.net. Vorgaben unsererseits gibt es natürlich keine, hilfreich ist aber, wenn Ihr Videokanal in aller Regel etabliert, regelmäßig publizierend und mit einer gewissen Anzahl Abonnenten ausgestattet ist, sowie mit hohem Qualitätsanspruch gemacht wird. Thema sind ausschließlich Verkostungsvideos (diese Vorgabe gilt nicht für Podcasts). Bitte halten Sie die eingereichten Videos auch werbefrei, sprich keine Links und Kaufaufforderungen im Video. Wir freuen uns auf Ihre Videos und Podcasts!

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.