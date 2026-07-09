Whisky aus St. Kilian, der in Ex-Bourbon- und Virgin-Oak-Fässern reifte und Cola – das sind die Zutaten des neuen Bud Spencer The Legend – Single Malt Whisky und Cola. Offiziell erhältlich wird dieser Ready-To-Drink Mix mit einem UVP von € 3,90 (0,33 Liter) plus Dosenpfand und einem Alkoholgehalt von 10,5% vol. erst ab morgen sein, aber die Infos dazu, die können wir Ihnen natürlich schon vorab heute präsentieren:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Kult in der Dose: Der neue Bud Spencer – Single Malt Whisky-Cola-Mix in der Dose ist da!

Spencer Hill Drinks erweitert die erfolgreiche Kultserie um einen Ready-to-Drink-Mix mit eigener Rezeptur

Rüdenau, im Juli 2026

Spencer Hill Drinks präsentieren das nächste Highlight für Fans: Der beliebte Bud Spencer – Single Malt Whisky mit Cola ist ab dem 10. Juli 2026 offiziell als trinkfertiger Mix in der handlichen 0,33-Liter-Dose erhältlich. Ein kraftvoller Mix, der hochwertige Whisky-Handwerkskunst mit dem unverkennbaren Kultfaktor der Spencer-Hill-Welt vereint.

Wenn die Welt von Bud Spencer auf unverwechselbaren, handverlesenen Genuss trifft, entsteht ein Drink mit echtem Kultstatus. Nach der erfolgreichen Etablierung der beliebten Bud-Spencer-Serie setzen wir nun einen weiteren Meilenstein für alle Fans und Genießer: Der ‚Bud Spencer – Single Malt Whisky mit Cola‘ bringt das legendäre Lebensgefühl direkt in die Dose.

Qualität trifft auf Kultur

Der Ready-to-Drink-Mix ist weit mehr als nur ein praktisches Getränk für unterwegs. Er ist das Ergebnis einer Rezepturentwicklung, bei der hochwertiger Single Malt Whisky auf eine eigens kreierte, fein abgestimmte Cola trifft. Entstanden ist eine harmonische Komposition, die den Charakter des Whiskys bewahrt und ihn in eine moderne, urbane Genussform übersetzt.

Handliche Erfrischung mit 10,5 % vol

Mit einem Alkoholgehalt von 10,5 % vol bietet der Drink genau die richtige Balance. Die Whisky-Basis, geprägt durch die Reifung in Ex-Bourbon- und Virgin-Oak-Fässern, sorgt für eine milde Vanille- und Karamellnote mit würziger Tiefe, die durch die spritzige Cola perfekt ergänzt wird.

Ab Freitag, den 10. Juli 2026 verfügbar

Der neue Drink ist ab Freitag, den 10. Juli 2026, erhältlich. Fans können sich den Kult-Drink bequem im Onlineshop von spencerhilldrinks.com sichern. Zudem ist der Drink vor Ort im Besuchershop in Rüdenau verfügbar sowie bei ausgewählten Händlern.

Mit diesem Produkt wird die Brücke zwischen erstklassiger Whisky-Expertise und der emotionalen Welt von Bud Spencer geschlagen – die perfekte Ergänzung für alle, die das Besondere suchen.

Tasting Notes

Aroma: Frisch und fruchtig in der Nase mit spritziger Cola, harmonisch ergänzt durch süße Noten von Vanille, zartem Karamell und einem Hauch von Eichenholz.

Geschmack: Leicht perlend, weich und ausgewogen mit einer fein eingebundenen Cola- Note, süßer Vanillecreme und zartem Toffee, untermalt von fruchtigen Akzenten von Aprikose und Pfirsich.

Nachklang: Die Süße klingt sanft ab und hinterlässt zarte Anklänge von Vanille, cremigem Karamell und einer eleganten Eichenholznote.

Alkoholgehalt: 10,5 % vol

UVP: € 3,90 (0,33 Liter)

zzgl. Pfand in Höhe von 0,25€

Über Spencer Hill Drinks und Heroes Spirits GmbH

Die Heroes Spirits GmbH ist das Unternehmen hinter Spencer Hill Drinks und bildet das digitale Zuhause für die Spirituosenwelt von Bud Spencer und Terence Hill. Als offizielle Anlaufstelle für alle, die das Lebensgefühl der Kult-Helden genießen möchten, präsentiert die Marke Spencer Hill Drinks auf dieser Plattform ihr vielfältiges Portfolio – von exklusiven Whiskys bis hin zu besonderen Likören und Gin. Damit werden Kult-Momente direkt in die Genießer-Welt übersetzt.