Die besten Spirituosen des Jahres bei Meininger’s International Spirits Award ISW ausgezeichnet

Die Resultate des nun bereits im 22. Jahr veranstalteten Meiningers International Spirits Award sind heute veröffentlicht worden – der Award geht über viele verschiedene Kategorien, wir haben uns in der Wiedergabe der Preisträger auf whiskyrelevante Auszeichnungen konzentriert und sie für Sie hier veröffentlicht.

Wir gratulieren allen Preisträgern herzlich zu der erhaltenen Anerkennung!

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Die besten Spirituosen des Jahres beim 22. International Spirits Award ausgezeichnet

Destillerie des Jahres aus Bayern // Liköre stärkste Kategorie // Alkoholfrei, RTD und Internationaler Whisky im Aufwind

Der Meininger’s International Spirits Award ISW versammelte auch in seinem 22. Jahr eine renommierte Expertenjury in Neustadt an der Weinstraße, um in einer Blindverkostung die besten Spirituosen aller Kategorien zu prämieren. 268 Medaillen wurden insgesamt vergeben – die „Destillerien des Jahres kommen aus Bayern und dem Piemont.

Der ISW bietet jedes Jahr ein Highlight im Kalender der Spirituosenbranche und auch im 22. „Schnapszahl“-Jahr kam eine hochkarätige, international besetzte Jury zusammen, um rund 900 Spirituosen blind und neutral zu verkosten und die besten davon mit einer Medaille – Großes Gold, Gold oder Silber – zu prämieren.

Neben Klassikern wie Obstbrand und Grappa sowie einer großen Likör-Vielfalt standen 2026 besonders aufstrebende Kategorien wie Deutscher und Internationaler Whisky, Alkoholfreie Alternativen oder Ready-to-Drink-Produkte (RTD) im Rampenlicht.

Als Destillerie des Jahres – national wurde zum insgesamt sechsten Mal die Lantenhammer Destillerie ausgezeichnet. Die Brennerei vom Schliersee kommt auf ganze 30 Medaillen.

Der Titel Destillerie des Jahres – international geht zum beeindruckenden neunten Mal in Folge nach Italien zur Distilleria Sibona. 16 Auszeichnungen, darunter ein Großes Gold gehen in den Piemont.

Als Spirituosenimporteur des Jahres wurde die Rising Brands GmbH mit 15 Auszeichnungen über alle Kategorien hinweg ausgezeichnet.

Die Westerwälder Birkenhof Brennerei sichert sich mit ihrem Rote Bete Brand – neben zahlreichen weiteren Sonderauszeichnungen – die Prämierung Spirituose des Jahres für das punkthöchste Produkt des Wettbewerbs.

Insgesamt konnten 268 Medaillen vergeben werden: 11x Großes Gold, 222x Gold und 35x Silber. Darüber hinaus wurden zahlreiche Auszeichnungen für die besten Produkte ihrer jeweiligen Kategorie vergeben.

Verkostungsleiter Christian Wolf zieht Resümee:

„Dank unseres tollen Teams haben wir trotz der herausfordernden Außentemperaturen eine hervorragende Verkostungsatmosphäre geschaffen und gemeinsam mit den Spirituosen-Experten aus aller Welt erneut die Vielfalt der Branche auf den Prüfstand gestellt. Besonders freut uns, dass einige Auszeichnungen verteidigt werden konnten, was für die Konsistenz des ISW als Wettbewerb spricht.“

Sämtliche Auszeichnungen finden Sie auf meininger.de (/international-spirits-award/ergebnisse/isw-2026).

Hier die whiskyrelevanten Preisträger:

DESTILLERIE DES JAHRES 2026 – NATIONAL

Lantenhammer Destillerie

21x Gold, 9x Silber

IMPORTEUR DES JAHRES

Rising Brands GmbH

15x Gold

SCOTCH WHISKY (SINGLE MALT) DES JAHRES 2026

Whisky Of Voodoo „Smoking Curse“ Ardmore 8 Years Old

Gold, Herkunft: Schottland

Einreicher: Brave New Spirits Ltd

SCOTCH WHISKY (BLENDED) DES JAHRES 2026

Big Peat Islay Blended Malt Scotch Whisky

Gold, Herkunft: Schottland

Einreicher: Rising Brands GmbH

IRISH WHISKEY DES JAHRES 2026

Lambay Malt Irish Whiskey 43%vol

Gold, Herkunft: Irland

Einreicher: Schlumberger Vertriebs GmbH

DEUTSCHER WHISKY DES JAHRES 2026

SLYRS Single Malt Whisky Fifty One

Gold, Herkunft: Deutschland

Einreicher: Slyrs Destillerie GmbH & Co. KG

RYE WHISKY DES JAHRES 2026

Fading Hill Single Rye Roggenwhisky Classic

Gold, Herkunft: Deutschland

Einreicher: Birkenhof Brennerei GmbH

WHISKY DES JAHRES 2026 INTERNATIONAL

Krinnawible Single Malt Whisky – Bhean Uasal

Gold, Herkunft: Österreich

Einreicher: Ing. Gerhard Kreutz e.U.