whic’s Legends of Scotland #5: Glendullan 13 yo aus einem 1st Fill Sherry Butt

Der Onlinehändler und unabhängige Abfüller whic.de setzt mit einem 13 Jahre alten Glendullan seine Serie „Legends of Scotland“ fort. Der Speyside Malt ist der Queen of Scots Mary Stuart gewidmet, und reifte in einem einzelnen 1st Fill Sherry Butt, und kam in Trinkstärke von 46% Vol. sowie ohne Farbstoff oder Kühlfilterung in die 828 erhältlichen Flaschen.

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MARY, QUEEN OF SCOTS: TIEFE UND ANMUT AUS DEM SHERRYFASS

Das fünfte Kapitel der Legends of Scotland ist da: ein 13-jähriger Glendullan Speyside Single Malt aus einem einzelnen 1st Fill Sherry Butt

Bremen, 19.08.2026 | Mit dem fünften Kapitel der Legends of Scotland präsentieren whic und Signatory Vintage einen 13 Jahre im einzelnen, erstbefüllten Sherryfass gereiften Glendullan Speyside Whisky. Sein Name Mary, Queen of Scots ‘The Tragic Crown’ geht auf die gleichnamige schottische Königin zurück – die erste Frau im Zentrum der Serie.

Aufgewachsen am französischen Hof, brachte Mary Stuart bei ihrer Rückkehr nach Schottland eine Eleganz mit, die sie sich in einer Zeit voller Intrigen bewahrte. Diese Eleganz spiegelt sich in der Abfüllung wider, passend zum sherryfassgeprägten Geschmacksprofil der Kings & Queens. Den fruchtig-feinen Glendullan macht die Vollreifung im Fass dunkel und facettenreich.

Der rötliche Mahagoni-Farbton des Whiskys harmoniert mit dem roten Samt von Marys königlichem Umhang auf dem Flaschenlabel. In der Nase dominiert eine dichte Sherrywolke aus Pflaumen, Rosinen und in Rum eingelegten Pfirsichen, durchsetzt von Orangenzeste und Honig als hellen Akzenten aus der Brennerei. Am Gaumen zeigen sich gebrannte Mandeln, Karamell und dunkle Schokolade, dazu als würziger Kontrast kräftige Eiche, Maronen und pikanter rosa Pfeffer. Im mittellangen Nachklang zieht sich die Frucht würdevoll zurück und überlässt bittersüßer Würze, Leder und gerösteten Haselnüssen das Feld.

828 Flaschen gab das Einzelfass her – abgefüllt in perfekter Trinkstärke von 46% Vol., ohne Farbstoff oder Kühlfilterung. Der faire Preis macht ihn zum Begleiter für Abende in guter Gesellschaft. Ab sofort ist der Single Malt exklusiv bei whic erhältlich unter: https://whic.de/legends-of-scotland

„Mary Stuart ist mit ihrer Präsenz in Theater und Film noch heute eine der wohl bekanntesten Figuren der schottischen Geschichte – umso schöner, dass wir ihr ein eigenes Kapitel widmen können. Die würzig-fruchtige Tiefe aus diesem einen Sherryfass ist genau das, wofür das Aromaprofil Kings & Queens steht. Und weil der Preis fair bleibt, muss niemand die Flasche schonen: Sie ist zum Teilen in guter Runde gemacht.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Legends of Scotland

Von den nebelverhangenen Highlands bis zu den sturmgepeitschten Inseln – Schottlands Historie ist geprägt von Mut, Konsequenz und Handwerkskunst. Die Legends of Scotland fangen diesen epischen Spirit in einer Sammlung charaktervoller Drams ein, von denen jeder in einer wahren Geschichte verwurzelt ist.

Diese Serie ist eine Reise durch die Zeit: erbitterte Schlachten, hart erkämpfte Kronen und die Menschen, die eine Nation formten. Drei markante Charakterprofile gilt es zu erkunden.

Rebels & Warriors

Geprägt von Klarheit, Balance und klassischer Bourbonfassreifung

Geprägt von Klarheit, Balance und klassischer Bourbonfassreifung Kings & Queens

Definiert durch Eleganz, Tiefe und feinste Sherry-, Port- oder Weinfässer

Definiert durch Eleganz, Tiefe und feinste Sherry-, Port- oder Weinfässer Fields of Fate

Entscheidende Momente und rauchige Malts – kühn, intensiv und vom Schicksal geformt

Whiskys, in perfekter Trinkstärke von 46% Vol. abgefüllt und geschaffen um gesammelt und an entspannten Abenden geteilt zu werden: ausdrucksstark und dennoch zugänglich.

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