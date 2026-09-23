Neu bei whic: Süsser Single Malt zum Start der dunklen Jahreshälfte

Mit Balm stellt whic heute die mittlerweile siebte Abfüllung ihrer schwarzmagischen Serie Ars Goetia vor. Der Single Malt Scotch Whisky der Holyrood Distillery reifte fünf Jahre in einem einzelnen Sherry Hogshead, und kam mit 46 % Vol. in die 319 verfügbaren Flaschen.

Ars Goetia Balm ist ab heute erhältlich, und dies ausschließlich bei whic. Hier alle Infos zu Ars Goetia Balm:

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SÜSSER SINGLE MALT ZUM START DER DUNKLEN JAHRESHÄLFTE

whic entfesselt mit Balam einen Whisky, in dem helle und dunkle Frucht dicht beieinanderliegen

Bremen, 23. September 2026 | In der Nacht zum 23. September erreicht die Sonne das Herbst-Äquinoktium, ab diesem Moment sind die Nächte länger als die Tage. Zu diesem Wendepunkt beschwört whic Balam herauf, den nächsten Höllenkönig der schwarzmagischen Serie Ars Goetia. Dahinter steckt ein Single Malt Scotch Whisky der Holyrood Distillery, fünf Jahre gereift in einem einzelnen Sherry Hogshead (#W21025). Die Brennerei nahm 2019 am Fuß der Salisbury Crags den Betrieb auf, als erste Single-Malt-Destillerie im Zentrum Edinburghs seit 1925.

Quitte, Pfirsich und ein Spritzer Zitrone öffnen einen hellen Fruchtkorb in der Nase. Darüber liegt ein ofenfrischer Hefekuchen mit Nussstreuseln und Vanille. Am Gaumen übernimmt die dunkle Seite: Eingekochte Pflaume legt sich ölig-cremig um die Zunge, dahinter taucht Rosinenbrot mit Mandelmus auf. Tiefe gibt dieser Süße vor allem der rosa Pfeffer. Im Nachklang halten sich die Gebäcknoten lange und werden von schokolierten Kaffeebohnen begleitet.

Abgefüllt wurde Balam mit 46% Vol. und damit in perfekter Trinkstärke. Ohne Kühlfilterung bleibt alles erhalten, was Brennblase und Fass beigesteuert haben. Auch der Ton von dunklem Waldhonig entstand allein während der Reifung. Das Einzelfass ergab 319 Flaschen, die ab sofort ausschließlich bei whic erhältlich sind, unter: whic.de/ars-goetia

„Was ich an diesem Whisky schätze, ist, wie er helle und dunkle Noten elegant miteinander verbindet. Genau deshalb erscheint er heute, an der Schwelle zur dunklen Jahreshälfte. Wenn die Nächte länger werden, sorgen Pfirsich und frischer Hefekuchen für die nötige Leichtigkeit neben der eingekochten Pflaume.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über Ars Goetia

In der schwarzmagischen Whisky-Serie Ars Goetia beschwört whic mit jeder dämonischen Abfüllung höllisch gute Aromen ins Nosingglas. Passend dazu ziert jede Flasche ein mystisch anmutendes Etikett ganz in Schwarz. Entdecken Sie die geheimnisumwobenen Geschmacksnoten, die in jeder Flasche verkorkt darauf warten, entfesselt zu werden. Auch an den dunkelsten Tagen des Jahres entfacht der Genuss der Ars Goetia ein loderndes Feuer.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/ars-goetia

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