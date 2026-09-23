FrankreichVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Weitere Whiskys aus Frankreich

Die Fortsetzung der French Session der vergangen Woche stellt unter anderem einen neuen 18-jährigen Armorik vor

Rund um den neuen 18-jährigen Armorik der Destillerie Warenghem aus der Bretagne gestaltet Serge Valentin heute seine weitere Verkostung mit Whiskys aus Frankreich, und somit auch eine Fortsetzung der Session aus der letzten Woche. Die Verkostung ergänzt Serge mit französischen Whiskys aus den, wie er schreibt, hinteren Reihen ihrer Regale. Darunter befinden sich jedoch einige äußerst hoch Bewertete, wie sie hier auf einen Blick sehen können:

AbfüllungPunkte

Armorik 18 yo ‘Anthologiez’ (58.8%, OB for LMDW, Sauternes & Oloroso sherry, 150 bottles, 2026)89
Uberach 2008/2015 ‘Jaune Païen’ (48.2%, OB, Bertrand, Vin de Paille finish, 96 bottles)86
Blavier 2006/2024 (57.3%, La Maison du Whisky, Version Française, Brûlerie du Revermont, cask #A024, 181 bottles, 2024)85 
Domaine des Hautes Glaces ‘XO #4’ (47%, OB, Heritage Harvests, +/-2026)89
Alfred Giraud ‘First Peated’ (63%, OB, 2024)82
Eddu 10 yo (43%, OB, cognac cask, +/-2025)85
Laferté ‘La Ferté-Bernard’ (46%, OB, cognac, 634 bottles, 2025)80
Northmaen 2014/2025 (55.5%, LMDW Version Française, Itinéraires, recharred French wine cask, 259 bottles)85
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