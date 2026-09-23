Serge verkostet: Weitere Whiskys aus Frankreich

Rund um den neuen 18-jährigen Armorik der Destillerie Warenghem aus der Bretagne gestaltet Serge Valentin heute seine weitere Verkostung mit Whiskys aus Frankreich, und somit auch eine Fortsetzung der Session aus der letzten Woche. Die Verkostung ergänzt Serge mit französischen Whiskys aus den, wie er schreibt, hinteren Reihen ihrer Regale. Darunter befinden sich jedoch einige äußerst hoch Bewertete, wie sie hier auf einen Blick sehen können:

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