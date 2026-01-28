Serge verkostet: Sieben Whiskys aus der Bretagne

C’est si bon – es ist so gut, das könnte man der heutigen Verkostung von Whiskys aus Frankreich, genauer gesagt aus der Bretagne, voranstellen – denn die sieben Abfüllungen von Eddu, Glann Ar Mor, Kornog (beide aus der Celtic Distillery) und Armorik finden allesamt Gefallen. Die beiden Spitzenpositionen nehmen der erst kürzlich bei uns vorgestellte Glann ar Mor 2014/2025 von Journal des Kirsch und der Kornog 2018/2025 von Wu Dram Clan ein – wie unsere Tabelle der Verkostung zeigt:
|Abfüllung
|Punkte
|Eddu ‚Carnet de Voyages – fûts de Bordeaux’ (46%, OB, France, 1,500 bottles, +/-2025)
|82
|Eddu ‚Carnet de Voyages – fûts de la Vallée du Rhône Nord’ (46%, OB, France, 1,560 bottles, +/-2025)
|83
|Glann ar Mor 2014/2025 (55.3%, Kirsch Import, Journal des Kirsch, bourbon barrel, cask #20025, 224 bottles)
|88
|Armorik 11 yo 2013/2025 (60.2%, OB, France, LMDW Itinéraires, bourbon barrel, cask #4076, 209 bottles)
|87
|Armorik Yeun Elez 5 yo (59.6%, OB, for LMDW Itinéraires, ex-sherry hogshead, cask #8280, 329 bottles, 2025)
|86
|Kornog ‘Taouarc’h an Hanv’ (58.7%, OB, 1st fill bourbon barrel, 263 bottles, 2012)
|85
|Kornog 2018/2025 (56.9%, OB, selected by Wu Dram Clan, bourbon barrel, cask #01861, 229 bottles)
|91
Unser Titelbild stammt von der Glann ar Mor Distillery…