Handwerkliche Whiskyproduktion strebt nicht nach Masse, sondern nach Qualität. Eine solche an der Qualität orientierte Whiskydestillerie ist die Celtic Whisky Distillerie an der bretonischen Küste – sie ist ein Pionier des französischen Single Malts und produziert einen eigenständigen, unverwechselbaren Whisky.

In der Serie Journal des Kirsch ist nun ihr Glann Ar Mor 2014/2025 als 13. Edition erschienen und ab kommenden Dienstag bei Kirsch Import erhältlich. Alles Wissenswerte zu diesem außergewöhnlichen Whisky erfahren Sie hier:

Celtic Whisky Distillerie mit Glann Ar Mor 2014/2025 – Küstenhandwerk in Reinform

Die Celtic Whisky Distillerie in Pleubian zählt zu den Pionieren des französischen Single Malt. Nur wenige Meter von der bretonischen Küste entfernt, entsteht hier seit 1997 Whisky in bewusst kleinem Maßstab – kompromisslos auf Qualität ausgerichtet.

Das Herzstück der Produktion ist eine direktbefeuerte Spirit Still mit lediglich 650 Litern Volumen. In Kombination mit einer extrem langsamen, zweistufigen Repasse-Destillation steht hier nicht Effizienz, sondern Präzision im Fokus. Die Schnittführung erfolgt ausschließlich sensorisch, nach Nase, mit Erfahrung und Geduld. Offene Flamme statt Dampferhitzung sorgt für zusätzliche Tiefe, Textur und wachsige Struktur.

Bereits vor der Destillation wird Zeit zur entscheidenden Zutat: Die Maische fermentiert rund 130 Stunden in Oregon-Pine-Holzfermentern, was die Entwicklung komplexer Frucht- und Esteraromen fördert. Das resultierende Destillationsbier mit ca. 8 % vol. bildet die aromatische Grundlage für den späteren Single Malt.

Der Glann Ar Mor 2014/2025 reifte zehn Jahre in einem Fresh American Oak Cask, unter direktem Einfluss von Wind und Meer. Ungetorft, aber klar maritim, entfaltet er Noten von reifer Aprikose, Salzkaramell, Mandeln und Vanille sowie eine feine salzige Mineralität. Wachsig, präzise und hervorragend balanciert. Das Single Cask wurde mit fassstarken 55,3 % vol. weder kühlfiltriert noch gefärbt in nur 244 Flaschen abgefüllt.

Als 13. Edition der Serie „Journal des Kirsch“ markiert der Glann Ar Mor einen Meilenstein: Persönlich vor Ort ausgewählt, ist er der erste französische Whisky der Reihe, die sich französischen Spezialitäten verschreibt. Und: ein klares Statement für handwerkliche Whiskykultur jenseits industrieller Maßstäbe.



Verfügbar ab dem 27.01. über Kirsch Import: https://kirschwhisky.de/

