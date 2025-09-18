Donnerstag, 18. September 2025, 18:14:41
Serge verkostet: Whiskys aus Frankreich, Belgien, Deutschland, Norwegen und Finnland

Die europäische Whiskyunion ist heute mit acht Abfüllungen aus fünf Ländern bei Serge zusammengekommen...

Normalerweise würden wir eine Verkostung wie diese als „Whisky-Weltreise“ titulieren, aber Serge Valentin bremst sich heute etwas ein und beschränkt seine Whisky-Rundreise auf Europa. Hier stehen insgesamt acht Abfüllungen auf dem Tasting-Zettel, die beiden Teilnehmer aus Deutshland sind SLYRS und St. Kilian. Die Krone der Verkostung setzt sich aber heute Norwegen auf – mit einem 5 Jahre alten Myken:

AbfüllungPunkte

BM Signature 15 yo (46%, OB, France, +/-2024)84
Armorik 11 yo 2013/2025 (51.4%, Spirit Paradise, France, refill bourbon peated, cask #4075, 96 bottles)86
Belgian Single Malt 3 yo (46%, Bottles & Legends, Race 2, Belgium, single malt, 400 bottles)83
Lanchals ‘Batch 1’ (43%, OB, Belgium, 2024)83
Slyrs ‘Bavarian Malt Whisky’ (46%, OB, Germany, +/-2024) 82
St. Kilian 2020/2024 ‘Ex Champagner vin clair’ (60.9%, OB, Germany, cask #5473)85
Myken 5 yo 2016/2021 (57.15%, OB for Three Whiskyteers, Norway, sherry cask, cask #R035, 64 bottles)88
Teerenpeli 10 yo (58.5%, OB, Finland, Port cask, cask #19072011B, 379 bottles, 2021)84
