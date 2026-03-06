Mit dem SLYRS Aged 12 Years Ice Wine Cask Finish geht die Serie von Sondereditionen des 12 Jahre alten SLYRS Whisky zu Ende. Der auf 981 Flaschen limitierte SLYRS ist ab sofort im Webshop vorbestellbar (Link dazu unten) – er kostet 209,90 Euro. Abgefüllt ist er mit 43% vol. Alkoholstärke, und seine Tasting Notes sowie weitere Informationen zu ihm finden Sie in der Pressenotiz, die uns die bayerische Destillerie zugesendet hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu: SLYRS Aged 12 Years Ice Wine Cask Finish – Der letzte seiner Art – die letzte Edition im Eichenholzblock!

Manche Editionen sind besonders – und manche schreiben Geschichte. Der SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years Ice Wine Cask Finish ist das letzte Kapitel unserer 12-jährigen Sondereditionen im massiven Eichenholzblock. Zwölf Jahre Reife treffen auf ein außergewöhnliches Finish in Eiswein-Fässern – und auf die Gewissheit, dass es diese Edition in dieser Form kein weiteres Mal geben wird. Streng limitiert auf 989 Flaschen.

Ein SLYRS für Sammler. Für Genießer. Für alle, die sich das Finale sichern wollen.

Exklusiver Vorverkauf: ab heute 6. März, 10:00 Uhr im SLYRS Webshop

Versand der Vorbestellungen: ab 11. März Offizieller Release: 13. März

SLYRS Single Malt Whisky Aged 12 Years Ice Wine Cask Finish 43%vol. 0,7 l + 0,05 l Limitierte Edition

Ein Meisterwerk aus den bayerischen Alpen: Zwölf Jahre Reife. Zwölf Jahre Geduld. Zwölf Jahre Charakter. Unser SLYRS Single Malt Whisky AGED 12 YEARS Ice Wine Cask Finish vereint 11 Jahre Reifung in amerikanischer Weißeiche mit einem außergewöhnlichen Finish in Eiswein Fässern aus Moldawien. Diese verleihen dem Whisky eine elegante Süße, reife Fruchtaromen und eine faszinierende Tiefe – als hätte er die Essenz gefrorener Trauben eingefangen.

Was ist Eiswein?

Eiswein zählt zu den kostbarsten Weinen der Welt. Die Trauben werden erst bei starkem Frost gelesen und noch gefroren gepresst. Dadurch konzentrieren sich Zucker, Säure und Aromen auf einzigartige Weise. Das Ergebnis sind Weine von intensiver Fruchtigkeit, feiner Süße und lebendiger Frische – Eigenschaften, die im Fass auf den Whisky übergehen.

Exklusiver Genuss: lediglich 989 Flaschen

Die verwendeten Eiswein Fässer enthielten zuvor Weine aus den Rebsorten Muskat Ottonel, Gewürztraminer und Riesling. Diese Weine geben diese charakteristischen Aromen an den Whisky weiter. So entsteht eine spannende Balance aus reifen Früchten, Vanille, Honig, dezenter Würze und feiner Traubensüße, getragen von der klaren Struktur des SLYRS Single Malt Whiskys.

Diese Edition ist streng limitiert – und sie wird in dieser Form kein weiteres Mal aufgelegt.

Tasting Note

Farbe: Gold mit warmen Kupferreflexen

Geschmack: Weich und rund. Orangen, Salzkaramell, helle Früchte, elegante Süße, Pfirsich und eine leichte Säurefrische für Balance

Geruch: Vanille, Honig und Karamell, Traube, Aprikose, feine Blütensüße, leichte Würze, dezentes Holz, ein Hauch Muskat

Nachklang: Lang, fruchtbetont und harmonisch. Reife Früchte, Vanille und ein feiner Trauben-Ton bleiben hängen

Vorbestellbar hier