Eine strikt handwerklich arbeitende Whiskeybrennerei ist die Ballina Distillery im County Mayo im Westen Irlands. Sie war bis zum November als Connacht Distillery bekannt (wir berichteten hier über den Namenswechsel und den Kauf der Brennerei durch Terroir Distillers im Jahr 2024 hier). Nun sind die beiden neuen Whiskeys der vor über 10 Jahren gegründeten Brennerei auch in Deutschland erhältlich – und zwar über den Importeur Whiskymax, der sich für den Launch für whisky.de als exklusiven Partner entschieden hat. Die beiden neuen Whiskeys, Dúbailte Double Wood und Triarach Triple Wood, sind für die ersten zwei Wochen der Deutschlandpräsenz exklusiv dort im Webshop erhältlich.

Whiskymax GmbH und Whisky.de präsentieren Ballina Irish Whiskey

Die 2015 eröffnete Brennerei war die erste, die seit 150 Jahren in der Grafschaft Mayo gebaut wurde, und brachte damit die handwerkliche Whiskey-Herstellung zurück an die Westküste Irlands.

Inspiriert von der unberührten Reinheit der Landschaft und Umgebung ist jeder Tropfen Ballina Whiskey Ausdruck des Stolzes auf das Brennereihandwerk, die lokalen Zutaten, die Umwelt und das Gefühl der Zugehörigkeit.

Die Brennerei wurde im Rahmen einer liebevollen Restaurierung der verfallenen Duffy’s Bakery erbaut, 2015 eröffnet und begann im folgenden Jahr mit der Whiskyproduktion.

Es ist ein wirklich besonderer Ort am Ufer des Moy, der im Zeichen der Verpflichtung zu authentischer handwerklicher Produktion steht und es ermöglicht, vor Ort zu mahlen, zu maischen, zu fermentieren, zu destillieren, zu reifen und abzufüllen.

Ballina verwendet ausschließlich100 % irische Zutaten, die Produktion erfolgt in Small Batch Stil (unter 50 Fässer). 3 Kupferkessel ermöglichen eine doppelte und dreifache Destillation.

Die ersten beiden Abfüllungen – Dúbailte Double Wood – und Triarach Triple Wood – sind ab sofort und in den kommenden zwei Wochen exklusiv beim Launch-Partner Whisky.de unter Whisky.de/ballina erhältlich:

Dúbailte ist ein doppelt destillierter Double Wood Signature Whiskey.

Er reift in einer Kombination aus Bourbon- (55 %) und Oloroso-Sherry-Fässern (45 %) und ist ein wunderschön ausgewogener Whiskey, der süß, reichhaltig und komplex ist und klassische Noten aus jedem Fass bietet. Eine beeindruckende Einführung in das Kernsortiment von Ballina.

Tasting Notes:

Nase: Wunderschön leicht mit einer honigartigen Süße und Noten von grünem Apfel, Birne und Honigmelone.

Geschmack: Mittlerer Körper mit Noten von Vanille-Fudge und Butterscotch, die sich zu klassischen Sherry-Noten von Rosinen, Trockenfrüchten und einer wärmenden Würze mit subtiler Nussigkeit entwickeln.

Abgang: Wärmend mit anhaltenden Noten von Walnuss und Honig.

Triarach ist ein dreifach destillierter Triple Wood Whisky. Gereift in einer

Kombination aus Bourbon- (50 %), Oloroso-Sherry- (40 %) und Ruby-Port-Fässern (10 %), präsentiert dieser reichhaltige, komplexe Whisky spektakuläre Noten aus jedem der Fässer. Eine traditionelle Kreation mit moderner Eleganz.

Tasting Notes:

Nase: Kochpflaumen und pochierte Birnen mit einem Hauch von Weihnachtsgewürzen.

Geschmack: Sehr reichhaltig und vollmundig, mit vielschichtigen Aromen. Im Auftakt fruchtige Pflaumen und karamellartige Süße, kombiniert mit Feigen und Datteln und einem Hauch von Nussigkeit.

Abgang: Vollmundig mit einer Explosion von Bananenbrot und einem lang anhaltenden Hauch von Gewürzen.

Erhältlich sind die Abfüllungen ab sofort und in den folgenden zwei Wochen exklusiv unter Whisky.de/ballina.