Terroirs Distillers erwerben Connacht Whiskey Distillery

Wie The Times berichtet (der Artikel ist hinter einer Paywall verfügbar), haben die Terroirs Distillers die Connacht Whiskey Distillery gekauft. Die Zeitung berichtete, wie sie schreibt, erstmals im Juli 2022, dass die irische Brennerei mitsamt Marke und Aktien zum Verkauf stehe. 20 Millionen Euro soll die verlangte zu zahlende Summe gewesen sein. Laut The Times gehen Branchenquellen davon aus, dass der Kaufpreis etwas niedriger sei. Das Unternehmen habe einen Großteil seiner Aktien verkauft, die vor zwei Jahren noch 9 Millionen Euro wert gewesen sein sollen. Terroirs Distillers wollten sich zu den Bedingungen des Deals, der bereits am vergangenen Freitag abgeschlossen wurde, nicht äußern.

Blick in die Connacht Whiskey Distillery. Bild: Connacht Whiskey Distillery

Terroirs Distillers verwaltet die Spirituosenmarke und Destillerien der französischen Familiengruppe Picard Vins and Spiritueux, hat kleine Spirituosenhersteller in ganz Europa übernommen und investiert in letzter Zeit in den Scotch-Whisky-Markt. Connacht wird jetzt Teil eines Portfolios sein, welches die Tullibardine Distillery sowie die Marken Highland Queen und Muirhead’s Scotch Whisky umfasst.