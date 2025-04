The Singleton präsentiert The Gourmand Collection

The Singleton stellt ihre neue The Gourmand Collection vor und damit auch die längste sekundäre Reifung in der Geschichte der Marke. Jede Abfüllung dieser Kollektion fängt die Essenz eines bestimmten Desserts ein, kreiert vom renommierten Meister-Pâtissier Nicolas Rouzaud.

Master Pâtissier Nicolas Rouzaud with his pastry creations. Credit: The Singleton via The whiskey wash

The Singleton Gourmand Collection umfasst drei 42 Jahre alte Single Malt Scotch Whiskys der Glen Ord Distillery:

„Notes of Fig & Chocolate Ganache“ bietet Aromen von geschmolzener Schokolade, Nelken, Gewürzen und reichhaltiger Vanille mit einem Alkoholgehalt von 46,8 %.

„Notes of Caramelised Crème Brûlée“ mit 45,3 % Alkoholgehalt balanciert volle und süße Noten von gebackenem Vanillepudding.

„Notes of Black Cherry Gâteau“, abgefüllt mit 45,5 % Alkoholgehalt, verkörpert das klassische Dessert mit Aromen von reifen schwarzen Kirschen, Schokolade und schwarzem Pfeffer.

Über Verfügbarkeit, Limitierung oder Preis finden sich im Artikel bei The whiskey wash keine Angaben. Interessent können jedoch über die Seite Diageo rare and exceptional eine Anfrage stellen.

The Singleton Gourmand Collection wird begleitet von drei Torten. Diese hat Nicolas Rouzaud kreiert und passen perfekt zu jedem Whisky der Kollektion. Whisky-Enthusiasten können die Singleton Gourmand Collection mit den passenden Gebäckstücken bei Justerini & Brooks in der Londoner Burlington Arcade erleben. Diese exklusiven Verkostungen The Singleton Gourmand Experience x Nicolas Rouzaud kosten £275 pro Person. Sie finden vom 28. April bis 5. Mai 2025 täglich von 16 bis 18 Uhr statt. Buchbar ist diese Veranstaltung über justerinis.com und Eventbrite.