Serge verkostet: Zwei aus Glen Ord

Ein Singleton of Glen Ord (Special Releases 2025) mit 17 Jahren, der in einem second fill sherry cask reifte und dann in einem mezcal cask gefinisht wurde gegen einen 12 Jahre alten Glen Ord aus einem herkömmlichen Bourbonfass von Signatory – das ist die Paarung der heutigen Verkostung bei Serge Valentin.

Der „Normale“ hat diesmal die Nase deutlich vorne, wie unsere Tabelle zeigt:

Abfüllung Punkte