HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei aus Glen Ord

Ein Glen Ord aus den Speical Releases 2025 kann mit dem Glen Ord von Signatory heute nicht mithalten...

Ein Singleton of Glen Ord (Special Releases 2025) mit 17 Jahren, der in einem second fill sherry cask reifte und dann in einem mezcal cask gefinisht wurde gegen einen 12 Jahre alten Glen Ord aus einem herkömmlichen Bourbonfass von Signatory – das ist die Paarung der heutigen Verkostung bei Serge Valentin.

Der „Normale“ hat diesmal die Nase deutlich vorne, wie unsere Tabelle zeigt:

AbfüllungPunkte

The Singleton of Glen Ord 17 yo ‚Into the Blue‘ (55.5%, OB, Special Releases 2025, second fill ex-sherry and mezcal finish)82
Glen Ord 12 yo 2012/2025 ‚100 proof Edition #43‘ (57.1%, Signatory Vintage, 1st fill bourbon barrel)88
