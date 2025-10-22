Diageo Special Releases Kollektion 2025 – Horizons Unbound präsentiert 8 außergewöhnliche Single Malts

Schon Anfang des Monats durften wir Ihnen die englischsprachige Pressemitteilung zur Diageo Special Releases Kollektion 2025 präsentieren – nun ist auch die Aussendung von Diageo Deutschland bei uns eingetroffen. Sie enthält nicht nur die deutschsprachigen Tasting Notes, sondern auch die unverbindlichen Verkaufspreise der acht Abfüllungen, die in Deutschland aufgerufen werden.

Hier also die offiziellen deutschsprachigen Infos zu dem Whiskys der Diageo Special Releases Kollektion 2025:

SPECIAL RELEASES 2025: HORIZONS UNBOUND PRÄSENTIERT 8 AUSSERGEWÖHNLICHE SINGLE MALTS

Hamburg, 22.10.2025 – DIAGEO, einer der weltweit größten Hersteller von Premium-Spirituosen, hat Anfang Oktober 2025 die bei Whisky-Liebhaber:innen mit Spannung erwartete Special Releases 2025 gelauncht. Mit Horizons Unbound präsentiert Diageo acht exklusive Scotch Whiskys, die dazu einladen, Konventionen hinter sich zu lassen und die legendären Malts neu zu entdecken.

Die limitierte Edition eröffnet bereits auf den ersten Blick neue Horizonte: Die Naturfotografien für das Flaschendesign entstammen der Zusammenarbeit mit dem renommierten Fotografen CJ Kale. Doch nicht nur optisch spiegelt sich die Inspiration, das bisher Unerforschte und die Faszination des Entdeckens, wider. Die Special Releases 2025 laden ein auf eine Reise jenseits der Konventionen zu bisher unentdeckten Geschmacks horizonten. Mit einem neuen Blick auf die Welt der Premium-Whiskys sowie höchster Handwerkskunst entstanden acht Spitzen-Malts, die die Grenzen der herkömmlichen Herstellung überschreiten und geschmacklich neue Maßstäbe setzen.

THE SINGLETON OF GLEN ORD 17 YO

Into The Blue

Begeben Sie sich auf eine Reise jenseits aller Konventionen zu den Tiefen unerwarteter Verbindungen.

Der komplexe Charakter dieses The Singleton of Glen Ord wird unterstrichen durch würzige und fruchtige Aromen, die gekonnt ausbalanciert sind, wobei sich am Gaumen der Einfluss des Mezcals mit den trockeneren, fruchtigeren Aromen verbindet. Die Reifung erfolgt parallel in Ex-Mezcal-Fässern und Second-Fill-Sherry-Fässern.

Alter: 17 Jahre

ABV: 55,5 Vol.-%

Region: Highland

UVP: 184,00 €

TALISKER 14 YO

Molten Seas

Begeben Sie sich auf eine Reise jenseits aller Konventionen zu den feurigen Grenzender Vulkane, wo das Meer auf Magma trifft.

Diese erwachsene und elegante Abfüllung ist besonders weich, bleibt aber dem elementaren Charakter von Talisker treu. Im Abgang erscheint eine raffinierte, würzige Süße, hervorgebracht durch ein einzigartiges Finish: Die erste Reifung geschieht in Ex-Bourbon-Fässern, die zweite in durch Vulkangestein der Insel Skye geröstete amerikanische Eichenfässer.

Alter: 14 Jahre

ABV: 53,9 Vol.-%

Region: Isle of Skye

UVP: 170,00 €

LAGAVULIN 12 YO

Grain & Embers

Begeben Sie sich auf eine Reise jenseits der Konventionen, in die Glut und den Rauch einer traditionellen Bäckerei.

Jenseits des Rauchs zeigt sich eine kräftige und lebhafte Abfüllung der Lagavulin Destillerie. Aromen von getrockneten Früchten ergeben eine eindrucksvolle Süße, die mit den charakteristischen phenolischen und herzhaften Noten zu einem außergewöhnlichen Whisky verschmelzen. Gereift in Refill-Fässern und mit Pedro Ximénez und Oloroso vorbehandelten europäischen Eichenfässern.

Alter: 12 Jahre ABV: 56,5 Vol.-%

Region: Islay UVP: 165,00 €

OBAN 12 YO

Heart of the Harbour

Begeben Sie sich auf eine Reise jenseits der Konventionen und entdecken Sie das süße Aroma des Ankommens.

Eine besonders einladende Abfüllung von Oban, die seiner frischen, fruchtigen Natur treu bleibt. Noten von süßen Früchten und Gewürzen verstärken den warmen Eindruck und werden umspielt von leichten Zitrusnoten sowie einer Prise Salz. In Ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche gereift.

Alter: 12 Jahre

ABV: 54,7 Vol.-%

Region: Coastal Highland

UVP: 138,00 €

ROSEISLE 14 YO

Harmonic Grace

Begeben Sie sich auf eine Reise jenseits aller Konventionen, zu den Höhen absoluter Ausgewogenheit und erlesener Harmonie.

Die älteste bisher veröffentlichte Abfüllung von Roseisle spiegelt das Wesen der Destillerie in besonderem Maße wider: Finesse, Vision und vollendete Handwerkskunst schafften diese vielschichtige Kreation mit natürlicher Raffinesse. Die harmonische Verbindung aus buttrigen, fruchtigen und nussigen Aromen eignet sich hervorragend für den Aperitif. Sowohl in Refill- als auch in verjüngten Fässern gereift.

Alter: 14 Jahre

ABV: 55,9 Vol.-%

Region: Speyside

UVP: 161,00 €

CLYNELISH 18 YO

Waxen Sun

Begeben Sie sich auf eine Reise jenseits aller Konventionen, zu den warmen Sonnenstrahlen eines tropischen Paradieses.

Süße, tropische Noten unterstreichen den unvergleichlich sonnigen Charakter dieses Clynelish mit seiner bekannten Wachsigkeit. Bei einem außergewöhnlichen Herstellungsprozess wird ein Teil der Flüssigkeit früh im Destillationsprozess entnommen. Dieser experimentelle „Pineapple Cut“ enthüllt unvergleichliche Lebendigkeit. Abschließend gereift in Refill-Fässern.

Alter: 18 Jahre

ABV: 51,6 Vol.-%

Region: Coastal Highland

UVP: 230,00 €

DAILUAINE 21 YO

Marbled Treasures

Begeben Sie sich auf eine Reise jenseits aller Konventionen zu beispielloser Geschmacks-Komplexität.

Fein, vollmundig und voller Charakter präsentiert sich dieser Dailuaine. Der reife Speyside-Malt entwickelt zunächst lebhafte und süße Aromen von braunem Zucker und Trockenfrüchten bevor er sich mit trockener, würziger Pfeffrigkeit ausbreitet. In spanischen Ex-Sherry-Fässern gereift.

Alter: 21 Jahre

ABV: 54,3 Vol.-%

Region: Speyside

UVP: 460,00 €

TEANINICH 8 YO

Daring Rye

Begeben Sie sich auf eine Reise jenseits der Konventionen und entdecken Sie die wilde Eleganz eines rebellischen Roggen-Experiments.

Der erste Single Grain Scotch aus Roggen der Teaninich Destillerie entstand jenseits der Konvention, aus einem Roggen-Experiment von 2016, bei dem ein seltener Maischefilter zum Einsatz kam. Weder gänzlich Roggenwhisky, noch Single Malt Scotch entfaltet er einen holzigen Charakter, umschmeichelt von frischer Säure und sanfter Süße. Gereift in ehemaligen Bourbon-Fässern.

Alter: 8 Jahre

ABV: 60,3 Vol.-%

Region: Highland

UVP: 97,00 €