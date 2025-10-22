USA: Anzahl der Craft Distilleries in einem Jahr um 25% gesunken

Die Zahl der Craft Destillerien (in denen auch die Whisky Craft Distilleries enthalten sind) ist in den USA zwischen August 2024 und August 2025 von 3.069 auf 2.282 gesunken, das ist ein Rückgang um 25,6%.

Besonders betroffen ist dabei Kalifornien, dort hat sich die Zahl der Craft Distilleries von 379 auf 207 verringert – -45,6%.

Die Szene schrumpft also nun das zweite Jahr in Folge, berichtet The Spirits Business, sowohl was die Anzahl der Brennereien als auch die Umsätze in Menge und Wert betrifft. Im letzten Jahr waren es -6,1% im Volumen und -3,3% im Wert. Allerdings behielt man 2024 einen gleichbleibenden Anteil am gesamten Wert der US-Spirituosenprodultion: Er beträgt 7.5%.

Zum ersten Mal ging im Vorjahr die Zahl der Beschäftigten im Craft Spirits Bereich zurück – von 29,737 auf 28.628.

Unter einen Craft Distillery in den USA darf man sich nicht nur Mikro-Brennereien vorstellen: Die American Craft Spirits Association (ACSA), von der die Zahlen in diesem Artikel stammen, definiert eine Craft Distillery als eine Brennerei mit einem Ausstoß von weniger als 2,8 Millionen Litern pro Jahr – eine stattliche Größe also, unter die nicht wenige schottische Brennereien fallen würden.