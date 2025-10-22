Alba Import präsentiert neue Wolfburn Exklusivabfüllung für Deutschland

Die Destillerie Wolfburn in den nördlichen Highlands wird in Deutschland exklusiv über Alba Import vertrieben – und das schon seit den frühen Tagen der Brennerei. Aus dieser langjährigen Zusammenarbeit entstehen immer wieder besondere Abfüllungen für Deutschland – so auch jetzt, zum mittlerweile achten Mal. Unter “ Wolfburn Vibrant Stills“ erscheint eine Abfüllung aus zwei ausgewählten Oloroso Sherry Casks, in natürlicher Fassstärke von über 57% und natürlich ohne Fabrstoffe oder Kältefiltration. Die deutschlandexklusive Abfüllung ist dabei auf 1302 Flaschen limitiert, und was es sonst noch so über sie zu sagen gibt, lesen Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Alba Import präsentiert neue Wolfburn Exklusivabfüllung

Einmal jährlich stecken die Teams von Wolfburn Distillery und Alba Import ihre Köpfe zusammen und beratschlagen über die nächste Small Batch Abfüllung exklusiv für den deutschen Markt.

Nach ersten Ideen werden Samples in Frage kommender Fässer gezogen, verkostet, beurteilt und sich an das gewünschte Ergebnis herange“tastet“. Die Wünsche im Hause Alba Import für die diesjährige Release waren dabei schnell definiert: mindestens 10 Jahre alt, Reifung in Sherry-Fässern, Abfüllung in Cask Strength.

So begab man sich in Thurso in die Dunnage Warehouses und letztendlich wurden zwei Oloroso Sherry Butts ausgewählt, Cask no. 116 aus 2014 und Cask no. 264 aus 2015, miteinander vermählt und zur Abfüllung gebracht.

Somit kann Alba Import nun ein weiteres Wolfburn Highlight vorstellen aus zwei hervorragend gereiften Sherry Fässern. Das Ergebnis ist die nunmehr achte Auflage des Wolfburn „Vibrant Stills“, die anders als ihre Vorgänger erstmalig in voller Fassstärke daherkommt.

Ein intensiver mundfüllender Single Malt, der in exquisiter Balance aus dem frisch-fruchtig- maritimen Wolfburn-Hausstil und intensiven süß-würzigen Oloroso-Einfluss auftritt.

Wolfburn „Vibrant Stills“

EXCLUSIVE FOR GERMANY

Two Oloroso Sherry Butts, 10 Jahre, 57,8 % vol.

Die Tasting Notes:

Duft: Sherrytönig, fruchtig und cremig. Aromen von Milchschokolade und Nougat münden in fruchtigeren Noten von Kirsche, Erdbeere und Pflaumenmus.

Geschmack: Süß, kräftig und vollmundig mit Banane, Schokoriegel, Sirup, Honigjoghurt und Lebkuchenteig. Wasser öffnet nussige Noten von Nougat und gebrannten Mandeln.

Nachklang: Lang anhaltend mit einer leicht würzigen Note, Toast mit Honig, kandierte Orangenschale.

Die Auflage beträgt 1302 Flaschen, abgefüllt in voller Fassstärke von 57,8% Vol., in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtration.

Unter dem Titel „Vibrant Stills“ präsentiert Alba Import ein Portfolio unabhängiger privater Brennereien und Abfüller aus Schottland, Irland und der Bretagne. Er steht für Produkte, die mit Händen statt Maschinen bzw. mit Kopf statt Computern hergestellt werden, mit Leidenschaft und Passion für Produkte von höchster Qualität.

„Abfüllungen, die das „Vibrant Stills“-Logo tragen, sind für uns immer etwas ganz Besonderes. Nicht nur, dass wir direkt in die Auswahl der jeweiligen Qualitäten involviert sind, es ist für uns zugleich auch immer eine große Auszeichnung, wenn unser Logo ein Produkt bzw. Etikett ziert“, so Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import.