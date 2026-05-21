Zwei neue Abfüllungen der Wolfburn Distillery werden über den Importeur und Distributor Alba Import den Handel in Deutschland in Kürze erreichen. Alle Information rund um Wolfburn Batch No. 416, der 10 Jahre in Port Fässern reifen durfte, und den Whisky-Likör Pentland erfahren Sie in der Pressemitteilung, die wir von Alba Import erhalten haben:

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Neues von Wolfburn Distillery – Batch 416 und Pentland Liqueur

Von den vielen Fans der Northern Highland Brennerei wird die neue Wolfburn Small Batch Abfüllung, die schon im April durch die Destillerie in Thurso angekündigt wurde, bereits mit Spannung erwartet.

Nun ist Wolfburn Batch No. 416 in Deutschland eingetroffen und wird in Kürze im Fachhandel erhältlich sein. Die auf 3.900 Flaschen limitierte Abfüllung ist in jeder Hinsicht – nicht nur geschmacklich – ein weiterer Meilenstein für die Brennerei, die seit 2013 ihren äußerst fruchtigen Single Malt produziert. Im Jahre 2016 konnte das Team der Brennerei eine kleine Menge bester Port Fässer aus dem Douro Tal im nördlichen Portugal beziehen und befüllte sie umgehend mit ihrem frischen Brand. Nun, 10 Jahre später, ist der Inhalt reif für die Flasche.

In den vergangenen Jahren hat Wolfburn jährlich eine limitierte Small Batch Abfüllung aufgelegt, die stets in einer besonderen Fassart schlussgereift war. Die diesjährige Abfüllung ist die erste 10-jährige Small Batch Auflage von Wolfburn und die erste, die durchgehend in einem exotischen Fass reifte. 10 Jahre Lagerung in Port Pipes haben dem Wolfburn Single Malt definitiv einen Stempel aufgedrückt.

WOLFBURN, SMALL BATCH NO. 416

Port Cask Matured, 10 Jahre, 46 % vol, limitiert 3.900 Flaschen

Die Tasting Notes:

Nase: Fruchtige Port Aromen vermischen sich mit einer sanften Meeresbrise. Trockenfrüchte treten hervor, Rosinen, dunkle Kirsche und Sultaninen eingebunden in weinige Aromen zeugen von der Qualität der verwendeten Fässer.

Geschmack: Zuerst entfalten sich üppiges Karamell und sanfte Vanille, untermalt von wunderbaren traubigen Aromen. Es folgen dunklere Noten – zarte Eiche sowie die reichhaltige Süße von Datteln und Feigen –, gepaart mit einer geschmeidigen, vollmundigen Textur und einer herausragenden Geschmackstiefe.

Mit der zweiten Neuheit, die nun ebenfalls im Fachhandel erhältlich ist, ist Wolfburn Distillery völlig neue Wege gegangen. In Handarbeit hat man aus gereiften Wolfburn Single Malt einen Whisky-Likör komponiert, eine schöne Ergänzung zum Portfolio. Mit diesem trendigen Produkt will sich Wolfburn explizit auch an Konsumenten wenden, die nicht pure Whisky-Liebhaber sind.

WOLFBURN „PENTLAND“

Single Malt Whisky Liqueur, 26 % vol., 500 ml Flasche

Die Tasting Notes

Duft: Süße Vanillenoten umspielt von Karamell, Toffee und Pistazie. Ein wahrer Genuss – intensiv süß, ohne dabei die charakteristischen Aromen von Wolfburn Single Malt zu überdecken.

Geschmack: Christmas Cake und kandierte Äpfel treffen auf Madeirawein. Wenn die Aromen sich entfalten, treten sanfte, honigsüße und blumige Noten hervor, die von einer vanillig-cremigen Süße umhüllt werden.