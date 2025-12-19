Thompson Bros veröffentlichen Mystery Malt Series 5 – auch für Deutschland vorgesehen

Noch vor kurzem hatten wir das Vergnügen, Ihnen das Erscheinen der 3. Ausgabe der Mystery Malt Serie der Thompson Brothers (sie betreiben die Dornoch Distillery) in Deutschland über Kirsch Import ankündigen zu können – nun haben sie bereits die 5. Ausgabe vorgestellt, die laut dem Abfüller ebenfalls in Deutschland erhältlich sein werden – wahrscheinlich aber wohl erst nach Ausgabe 4.

Was sind die Mystery Malts? Von außen sieht man ihnen nicht an, welcher Whisky in ihnen enthalten ist – das eröffnet sich dem Käufer erst nach dem Abnehmen des Korkens. Dann erfährt man, aus welcher Brennerei der Whisky stammt und wie alt er ist.

In der Serie fünf finden sich diesmal Whiskys aus Clynelish, Glen Grant, Highland Park, Ardnamurchan, Torabhaig, Isle of Harris, Kingsbarns, Wolfburn, Glen Garioch und Ben Nevis. Auch aus der Dornoch Distillery ist ein Bottling dabei. Abgefüllt sind die Whiskys mit 46,3% vol. Alkoholstärke (kleines Detail am Rande: Ab diesem Alkoholgehalt trübt sich der Whisky beim Abkühlen nicht mehr ein, muss also keinesfalls mehr kühlfiltriert werden). Die verwendeten Fässer sind unter anderem first fill bourbon barrels, Refill hogsheads, Rotweinfässer, Portweinfässer und Sherryfässer.

Alle Flaschen kosten den gleichen Preis (bei Serie 3 waren es knapp 70 Euro), egal wie alt sie sind und aus welcher Brennerei sie stammen. Und was das Alter betrifft: die Abfüllungen sind zwischen 5 und 27 Jahre alt.

Insgesamt 10.700 Flaschen wird es vom Mystery Malt Series 5 geben, und wie schon gesagt wird er auch wieder nach Deutschland kommen. Wenn es dann soweit ist, informieren wir Sie natürlich erneut.