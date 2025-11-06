Neu bei Kirsch Import: Thompson Bros. Mystery Malts, WhiskyHeroes & Cask Masters sowie Teeling Single Sherry Cask

Eine Zugabe nach der Vorstellung seiner Whisky-Neuheiten in dieser Woche serviert heute Kirsch Import. Hier finden wir Series 3 der Mystery Malts von den Thompson Bros., neue WhiskyHeroes & Cask Masters von Brave New Spirits und das Teeling Single Sherry Cask #76438, exklusiv für die Awakening Series der Whisky Live Germany abgefüllt.

Hier alle Details:

Clynelish 21 y.o. für 69,90€ UVP?

Thompson Bros. setzen mit Mystery Malts Impulse

So günstig waren Clynelish 21 y.o., Bruichladdich 21 y.o., Tobermory 24 y.o., Glen Grant 26 y.o. oder ein 33 y.o. Islay Malt noch nie: Die Mystery-Malt-Serie der Thompson Bros. ist ein spannendes neues Konzept, das Konsumenten anspricht und gleichzeitig Partner integriert.

Jede in schwarz gehaltene Flasche der Reihe verbirgt einen schottischen Single Malt Whisky. Von etablierter Brennerei bis New Wave Distillery: Welcher konkret drin ist, erfahren Käufer erst beim Öffnen.



Das Modell bringt klare Vorteile mit sich: Destillerien können Lagerbestände gezielt nutzen, ohne ihre Marken zu kannibalisieren. Händler listen ein Produkt, das neugierig macht und Impulskäufe fördert. Und Kunden erhalten für einen festen Preis ein faires Überraschungserlebnis mit echten Chancen auf Mehrwert.



Die bereits dritte Serie der geheimnisvollen Genusserlebnisse, zu der auch dieser Mystery Malt gehört, umfasst insgesamt 24 Whiskys im Alter von vier bis 33 Jahren. Welcher es sein könnte, erfahren Sie auf der Website der Serie.

Mystery Malt

Thompson Bros. Single Malt Scotch Whisky

Series No.3

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Oak Casks

48,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Heldenhaft & wettbewerbsfähig genießen:

Exklusive WhiskyHeroes & Cask Masters

Brave New Spirits entsendet zwei neue WhiskyHeroes. Die Mission: für heldenhafte Geschmackserlebnisse sorgen. Ihre Superkräfte beziehen das Small Batch und das Single Cask aus hochwertigen Sherryfässern.



Für eine Halloween-Edition in 666 gruselige Flaschen abgefüllt, verbirgt Jack-o-Barrel: Creeper of the Casks unter seiner Maske zehn Jahre alten Speyside Single Malt. Wer sich an das Erlebnis wagt, wird mit mustergültigem Glenrothes aus First Fill Amontillado Sherry Casks belohnt.



Dusk Sentinel wacht über den einmaligen Charakter der Insel Islay. Der Caol Ila 13 y.o. reifte in einem einzelnen Pedro-Ximénez-Sherryfass. So entsteht ein Sturm aus intensivem Rauch und süßer Eleganz – exklusiv für den deutschen Markt.



Der Whiskyheld wurde ebenso für die Awakening Series abgefüllt wie der Macduff 13 y.o. Das Single Cask der Reihe Cask Masters bietet Qualitätswhisky zum wettbewerbsfähigen Preis – neben vollmundigen Noten von Feigen, Walnüssen, Kakao und Zimt.

Jack-o-Barrel: Creeper of the Casks – Glenrothes 10 y.o.

Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Halloween ’25 Special Bottling

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Casks

Fassnr.: 2321601/2012

666 Flaschen (insgesamt)

54,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dusk Sentinel – Caol Ila 13 y.o.

Brave New Spirits Islay Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Exclusive Edition for Germany

The Awakening Series

13 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr.: 301051

305 Flaschen

51,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Macduff 13 y.o.

Brave New Spirits Highland Single Malt Scotch Whisky

Cask Masters – German Exclusive

The Awakening Series

13 Jahre

Dest.: 13/10/2011

Abgef.: 26/08/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr.: 900349/2011

334 Flaschen

55,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Typisch Irisches von Teeling:

Single Pot Still Whiskey aus dem Single Sherry Cask

Teeling ist eine der treibenden Kräfte hinter der Wiedergeburt des irischen Whiskys. 2015 wurde die erste Destillerie seit über 125 Jahren in Dublin eröffnet – von Jack und Stephen Teeling, deren Familie eine lange Whiskytradition pflegt.



Die Brennerei steht für Innovation, etwa durch Reifung in ungewöhnlichen, mit u.a. Rum und Wein vorbelegten Fässern und Abfüllung ohne Kühlfiltration. Der Stil: weich, fruchtig und komplex. Teeling vereint irisches Erbe mit moderner Experimentierfreude und hat sich in kurzer Zeit einen festen Platz in der internationalen Whiskyszene erobert.



Mit dem Single Sherry Cask #76438 serviert Teeling Grapefruit mit warmen Pfirsichen, Vanilleschoten und frisch gebackene Kekse mit der Würze von weißem Pfeffer und Eiche. Der Single Pot Still Irish Whiskey wurde exklusiv für die Awakening Series der Whisky Live Germany abgefüllt.

Teeling Single Sherry Cask #76438

Single Pot Still Irish Whiskey

The Awakening Series

Herkunft: Irland

Fasstyp: Sherry Cask (Finish)

Fassnr.: 76438

61,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert