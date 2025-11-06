Neu bei Kirsch Import: Thompson Bros. Mystery Malts, WhiskyHeroes & Cask Masters sowie Teeling Single Sherry Cask

Eine Zugabe nach der Vorstellung seiner Whisky-Neuheiten in dieser Woche serviert heute Kirsch Import. Hier finden wir Series 3 der Mystery Malts von den Thompson Bros., neue WhiskyHeroes & Cask Masters von Brave New Spirits und das Teeling Single Sherry Cask #76438, exklusiv für die Awakening Series der Whisky Live Germany abgefüllt.
Hier alle Details:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
Clynelish 21 y.o. für 69,90€ UVP?
Thompson Bros. setzen mit Mystery Malts Impulse
So günstig waren Clynelish 21 y.o., Bruichladdich 21 y.o., Tobermory 24 y.o., Glen Grant 26 y.o. oder ein 33 y.o. Islay Malt noch nie: Die Mystery-Malt-Serie der Thompson Bros. ist ein spannendes neues Konzept, das Konsumenten anspricht und gleichzeitig Partner integriert.
Jede in schwarz gehaltene Flasche der Reihe verbirgt einen schottischen Single Malt Whisky. Von etablierter Brennerei bis New Wave Distillery: Welcher konkret drin ist, erfahren Käufer erst beim Öffnen.
Das Modell bringt klare Vorteile mit sich: Destillerien können Lagerbestände gezielt nutzen, ohne ihre Marken zu kannibalisieren. Händler listen ein Produkt, das neugierig macht und Impulskäufe fördert. Und Kunden erhalten für einen festen Preis ein faires Überraschungserlebnis mit echten Chancen auf Mehrwert.
Die bereits dritte Serie der geheimnisvollen Genusserlebnisse, zu der auch dieser Mystery Malt gehört, umfasst insgesamt 24 Whiskys im Alter von vier bis 33 Jahren. Welcher es sein könnte, erfahren Sie auf der Website der Serie.
Mystery Malt
Thompson Bros. Single Malt Scotch Whisky
Series No.3
Herkunft: Schottland
Fasstyp: Oak Casks
48,5% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Heldenhaft & wettbewerbsfähig genießen:
Exklusive WhiskyHeroes & Cask Masters
Brave New Spirits entsendet zwei neue WhiskyHeroes. Die Mission: für heldenhafte Geschmackserlebnisse sorgen. Ihre Superkräfte beziehen das Small Batch und das Single Cask aus hochwertigen Sherryfässern.
Für eine Halloween-Edition in 666 gruselige Flaschen abgefüllt, verbirgt Jack-o-Barrel: Creeper of the Casks unter seiner Maske zehn Jahre alten Speyside Single Malt. Wer sich an das Erlebnis wagt, wird mit mustergültigem Glenrothes aus First Fill Amontillado Sherry Casks belohnt.
Dusk Sentinel wacht über den einmaligen Charakter der Insel Islay. Der Caol Ila 13 y.o. reifte in einem einzelnen Pedro-Ximénez-Sherryfass. So entsteht ein Sturm aus intensivem Rauch und süßer Eleganz – exklusiv für den deutschen Markt.
Der Whiskyheld wurde ebenso für die Awakening Series abgefüllt wie der Macduff 13 y.o. Das Single Cask der Reihe Cask Masters bietet Qualitätswhisky zum wettbewerbsfähigen Preis – neben vollmundigen Noten von Feigen, Walnüssen, Kakao und Zimt.
Jack-o-Barrel: Creeper of the Casks – Glenrothes 10 y.o.
Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky
WhiskyHeroes – Halloween ’25 Special Bottling
10 Jahre
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Casks
Fassnr.: 2321601/2012
666 Flaschen (insgesamt)
54,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Dusk Sentinel – Caol Ila 13 y.o.
Brave New Spirits Islay Single Malt Scotch Whisky
WhiskyHeroes – Exclusive Edition for Germany
The Awakening Series
13 Jahre
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead
Fassnr.: 301051
305 Flaschen
51,3% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Macduff 13 y.o.
Brave New Spirits Highland Single Malt Scotch Whisky
Cask Masters – German Exclusive
The Awakening Series
13 Jahre
Dest.: 13/10/2011
Abgef.: 26/08/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead
Fassnr.: 900349/2011
334 Flaschen
55,2% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Typisch Irisches von Teeling:
Single Pot Still Whiskey aus dem Single Sherry Cask
Teeling ist eine der treibenden Kräfte hinter der Wiedergeburt des irischen Whiskys. 2015 wurde die erste Destillerie seit über 125 Jahren in Dublin eröffnet – von Jack und Stephen Teeling, deren Familie eine lange Whiskytradition pflegt.
Die Brennerei steht für Innovation, etwa durch Reifung in ungewöhnlichen, mit u.a. Rum und Wein vorbelegten Fässern und Abfüllung ohne Kühlfiltration. Der Stil: weich, fruchtig und komplex. Teeling vereint irisches Erbe mit moderner Experimentierfreude und hat sich in kurzer Zeit einen festen Platz in der internationalen Whiskyszene erobert.
Mit dem Single Sherry Cask #76438 serviert Teeling Grapefruit mit warmen Pfirsichen, Vanilleschoten und frisch gebackene Kekse mit der Würze von weißem Pfeffer und Eiche. Der Single Pot Still Irish Whiskey wurde exklusiv für die Awakening Series der Whisky Live Germany abgefüllt.
Teeling Single Sherry Cask #76438
Single Pot Still Irish Whiskey
The Awakening Series
Herkunft: Irland
Fasstyp: Sherry Cask (Finish)
Fassnr.: 76438
61,6% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert