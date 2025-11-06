Anfang September eröffnete die Ardbeg Distillery in Port Ellen auf der Insel Islay ihr Ardbeg House. Eine Pressemitteilung stellte das neue Boutique-Hotel näher vor, und zwei Bilder-Galerien gaben Ihnen einen Eindruck, was das neue Boutique-Hotel seinen Gästen offeriert. Heute können wir diese Eindrücke durch eine Presseaussendung ergänzen, die Ihnen einen Besuch im Ardbeg House zusätzlich schmackhaft macht: Mit Hinweisen zur Anreise, Sehenswürdigkeiten auf Islay und einer Auflistung der exklusiven Ardbeg Abfüllungen im Ardbeg House, inklusive Verkostungsnotizen:

Weitere Informationen zum neuen Ardbeg House auf Islay

Anreise

Per Flugzeug: Loganair bietet 2 Direktflüge täglich zur Insel Islay von Glasgow an

Per Auto: Mit der Fähre von Caledonian MacBrayne von Kennacraig, mehrere Abfahrten täglich

Ardbeg House

18 Charlotte St, Port Ellen, Isle of Islay, Schottland / Großbritannien

12 Zimmer und Suiten

The Islay Bar

The Signature Restaurant

Design von Russel Sage Studios, London

Mehr als 20 lokale und schottische Künstler schufen Unikate

Reservierungen via https://www.ardbeg.com/de-de/visitus/ardbeghouse.html

Sehenswürdigkeiten auf Islay

Besucher des Ardbeg Houses können alle Facetten von Islay erkunden, von den wilden Landschaften und wunderschönen Stränden bis hin zur einzigartigen Kultur und den Bräuchen der Insel sowie ihren Speisen und Getränken. Selbstverständlich wird jedem Übernachtungsgast eine Sonderführung durch die Ardbeg Destillerie angeboten.

Die Ardbeg Destillerie ist nur einen Steinfwurf entfernt, ein schöner Fußweg lädt zum Whiskywandern ein, Destillerie-Touren sind buchbar unter: https://www.ardbeg.com/de-de/visitus.html

Outdoor-Fans können die Torfmoore von Islay zu Fuß erkunden, Bootsausflüge entlang der felsigen Küste von Islay unternehmen, vielleicht mit einem Besuch des berühmten Corryvreckan-Meeresstrudels, nach dem der Ardbeg Corryvreckan benannt ist, sich auf eine Wildtiertour begeben oder Kajakfahren und Paddeln.

Kulturbegeisterte erleben das alte keltische Kildalton-Steinkreuz, den Mull of Oa, der Ardbeg An Oa inspirierte und den Strand Traigh Bhan mit seinem singenden Sand, der in Ardbeg Traigh Bhan gewürdigt wird. Oder einen Abend mit einem lokalen Geschichtenerzähler, der die faszinierenden Sagen und Legenden von Islay kennt.

Exklusive Ardbeg Abfüllungen im Ardbeg House

Ardbeg House Reserve

Ein limitierter 21 Jahre alter Single Malt, nur im Ardbeg House erhältlich: Dieser Whisky reifte in Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern und ist auf 800 nummerierte Flaschen limitiert. Mit seinen Noten von Meeresgischt, Rauch und süßen Feigen ist Ardbeg House Reserve das ultimative Souvenir vom Aufenthalt auf Islay.

Verkostungsnotiz Ardbeg House Reserve (52,9 Vol. % Alk. | 400£ UVP)

Farbe: Mahagoni

An der Nase: Reichhaltig, Noten von Malz und Biskuit, mit spritzigen Noten von Rosinen, Sultaninen, einen Hauch von Hickory-geräuchertem Schinken, gegrillten Spareribs und einem Schuss Malztoffee. Ein kleiner Spritzer Wasser öffnet das Bouquet und enthüllt Noten von Orangenöl, Honig, brennendem Heidekraut und einem Hauch von altem Leder

Am Gaumen: Dickflüssig, ölig und zähfließend. Ein kräftiger Schub von ölig, teerigem Torfrauch, abgemildert durch die ausgeprägte Süße von braunen Rohrzucker, Feigen in Sirup, Anisbonbons und etwas Nuss-Toffee. Das Ganze wird ergänzt durch Aromen von Holzkohle, Graphit, Leder und feuchtem Torfmoor

Nachhall: Lang anhaltend, leicht salzig – wie Olivenlake – mit einem Hauch von Eukalyptus, Kamper, Menthol und Teer

Ardbeg Homecoming

Diese Abfüllung ist ab sofort als Small-Batch-Edition auf Islay im Ardbeg House und im Ardbeg Destillerie-Shop erhältlich. Die erste Charge, in Fassstärke abgefüllt, wurde in Bourbonfässern gereift und anschließend in erstbefüllten Rumfässern nachgereift. Eine ausgeprägte tropische Note, bei der reife Banane, Ananas und Gewürze auf klassischen Torfnoten treffen.

Verkostungsnotiz Ardbeg Homecoming (47,7 Vol. % Alk. | 120£ UVP)

Farbe: Hellgold

An der Nase: Eine verführerischer Mix von rauchigem Weichtoffee, reifen Bananen und süßen Malznoten, mit weiteren fruchtigen Noten von Äpfeln und Ananas. Mit einem Spritzer Wasser duftende Kiefernharz- und Moosnoten, anschließend klassische Noten mit Limettensaft, Fenchel und leichten Apfelholzrauch – mit Gewürzen

Am Gaumen: Weich und cremig, mit viel rauchigem Toffee, Teer und Ruß, vermischt mit würzigem Kaffeesatz und salziger Meeresgischt, danach Aromen von Bananensüße, Kakaopulver, Shortbread und einem Hauch Zimt.

Nachhall: Intensiv und lang anhaltend. Viel teeriger, süßer Rauch bleibt zurück, mit antiseptischen Lutschpastillen, Menthol und süßem, gewürzten Kaffee im Ausklang

Ardbeg Badger Juice

Dieser Ardbeg mit ungewöhnlichen Namen ist nur glasweise in der Islay Bar erhältlich. Die Rezeptur von Master Blender Gillian Macdonald bleibt geheim und die streng limitierte Edition wird jeden Abend um Punkt 18:15 Uhr, in Anspielung an das offizielle Gründungsjahr der Destillerie im Jahr 1815, für 5 £ pro 25 ml ausgeschenkt.

Verkostungsnotiz Ardbeg Badger Juice Charge 1

Farbe: Leuchtendes Gold

An der Nase: Reichhaltig und ölig, mit einer ausgeprägten Note von nativem Olivenöl, etwas Lebkuchen, Muskatnuss und Ruß. Ein Spritzer Wasser bringt frische, salzige Noten von Meeresgischt zum Vorschein, etwas Süße mildert ab, fast wie von salzigem Karamelltoffee

Am Gaumen: Eine schöne Textur mit Aromen von Limettensorbet, Pfefferminz, Weichtoffee und Anis zusammen mit antikem Leder und Kreosot. Der Rauch ist immer präsent, wunderschön eingebunden mit gebrannten Mandeln, Menthol und Teer