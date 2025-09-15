In der vergangenen Woche eröffnete die Ardbeg Distillery im schottischen und auf der Insel Islay liegende Port Ellen ihr neues Boutique-Hotel Ardbeg House (wir berichteten). Im Frühjahr des vergangenen Jahres erwarb die Brennerei das ehemalige The Islay Hotel, und baute dies unter Leitung der Innenarchitekten des Russell Sage Studios zu einer „world-class whisky and hospitality experience“ um. In ihrer heutigen Pressemitteilung stellt die Moët Hennessy Deutschland GmbH das Ardbeg House näher vor, und zwei Bilder-Galerien geben Ihnen ein Eindruck, was das neue Boutique-Hotel seine Gästen offeriert. Im Anschluss finden Sie noch zusätzlich ein Interview mit Russel Sage, dem Interior Designer des Ardbeg House. Hier gibt er einen Einblick in Konzeption und Umsetzung des neuen Ardbeg House:

Ardbeg mit allen Sinnen – das Ardbeg House auf Islay öffnet

In einem neuen Boutique-Hotel dreht sich alles um den ultimative Islay Malt Whisky

Islay, 15. September 2025. Ein Klavierflügel als Bett, ein Klingelknopf für Rauch – das neue Boutique-Hotel Ardbeg House im schottischen Port Ellen überrascht alle Sinne. Die bekannte Islay-Destillerie, nur einen Steinwurf entfernt, lädt Gäste ein, schottische Gastlichkeit mit Aromen, Anekdoten und Anklängen aus der langen Geschichte der Destillerie und der Hebriden-Insel zu entdecken. Mehr als 20 lokale und schottische Künstler schufen einen Ort, der im unkonventionellen „Ardbeggian“-Stil das Beste der Insel Islay vereint. Ab sofort geöffnet, präsentieren sich The Islay Bar, das Signature Restaurant, der Courtyard, ein Private Dining Room und insgesamt 12 Suiten und Zimmer im Design von Russel Sage Studio.

Ardbeg Präsident und CEO Caspar MacRae sagt:

„Die Insel Islay ist seit über 200 Jahren Heimat der Ardbeg Destillerie. Unseren rauchigen Kosmos mit Kulinarik und Logis außergewöhnlich zu erweitern, erfüllt uns mit Stolz. Islay zu erreichen ist schon schwer, künftig die Insel wieder zu verlassen, vermutlich um einiges mehr!“

Das neue Ardbeg House geht aus dem ehemaligen Islay Hotel hervor und liegt direkt am Hafen des malerischen Örtchens Port Ellen. Im ultimativen Ardbeg-Stil gestaltet, spiegelt das Boutique-Hotel Islays Aura wider. Im ganzen Hause und in den charaktervollen Suiten und Gästezimmern finden sich Unikate. Zum Beispiel das markante Ardbeg-A aus Kupfer einer ehemaligen Brennblase oder ein Ruderboot als Deckenleuchte.

Im Signature Restaurant und in der Islay Bar – bereits früher der traditionelle Treffpunkt auf Islay – genießen Gäste und Einheimische schottische Spezialitäten und erlesene Drinks mit dem berühmten Ardbeg-Twist. Am Torffeuertisch oder in den verwinkelten Ecken des Signature Restaurants stehen handgetauchte Jakobsmuscheln und rauchig-marinierte Gerichte auf der Karte. Rare Drams, wie der Ardbeg House Reserve oder der Ardbeg Homecoming werden exklusiv ausgeschenkt. Im Innenhof steht ein handgeschmiedeter Smoker und Grill, der Ardbegs legendären Rauch in neue kulinarische Sphären hebt – geschmiedet von Daniel Branson, Ardbegs Destillerie-Techniker.

Jede der 12 Suiten und Zimmer erzählen eine besondere Geschichte der Insel – voller Bezüge zur bewegten Vergangenheit. Exklusive Destillerie-Touren für die House-Gäste, Ausflüge in die Natur und die tägliche Whisky Hour um 18:15 Uhr mit dem, nur in der Islay Bar erhältlichen Ardbeg Badger Juice – sorgen für einen ultimativen und unvergesslichen Aufenthalt.

Ob erfahrener Ardbeggian oder erstmaliger Islay-Besucher – das Ardbeg House steht für alle offen. Reservierungen sind ab sofort via Ardbeg.com möglich.

Russell Sage and Caspar MacRae in the Islay Bar

Interview mit Russel Sage Interior Designer des Ardbeg House

Russel, was war der Reiz an diesem Projekt?

Russel Sage: Üblicherweise arbeiten wir sehr faktenbasiert, beim Ardbeg House hingegen gaben uns Mythen, Legenden und Geschichten der Destillerie und der Insel viel kreative Freiheit. Der Reiz, ein Boutique-Hotel zu konzeptionieren ist, dass ich mich jedem einzelnen Zimmer widmen konnte, während das, zum Beispiel in einem Hotel mit 120 Zimmern nicht möglich ist.

Woher kam die Inspiration für die Gestaltung dieses ultimativen „Ardbeggian“-Home?

Russel Sage: Die Zeit auf Islay war eine zutiefst inspirierende Erfahrung für mich. Die Insel hat einen einzigartigen Charakter und Atmosphäre – die Landschaft, die Menschen und der Spirit dort sind so prägend. Dies alles ins House zu überführen und auf kreative Weise zum Leben zu erwecken war unglaublich bereichernd für mich. Islay zu besuchen fühlt sich an wie eine Reise in eine magische Welt. Ich habe kaum ein Projekt so sehr genossen wie dieses!

Welche Vision leitete dich beim Ardbeg House?

Russel Sage: Diese mystischen Sagen und großartigen Geschichten zu erzählen fanden wir sehr spannend. Leute gehen in den Urlaub, um zeitweise ein anderes Leben zu führen – Gästen dabei das Gefühl zu geben, etwas Magisches zu erleben stand deshalb im Mittelpunkt. Wir sprechen alle Sinne an, mit Geräuschen, Düften und Klängen bis hin zur Schwere der Eingangstür oder dem Gang zum Zimmer.

Was macht den Aufenthalt im Ardbeg House so besonders?

Russel Sage: Ein Besuch im Ardbeg House gleicht fast einem Festivalbesuch. Meine Hoffnung ist, dass Gäste ihren Freunden sagen, das man das Ardbeg House unbedingt selbst erleben muss. Nur Fotos anzuschauen, werden dem Ganzen nicht gerecht.

Wie blüht die Islay-Bar, als zentralen Ort der Gemeinde, wieder auf?

Russel Sage: Die Bar war und ist für Islay immer etwas Besonderes, und für alle Ardbeg-Liebhaber künftig noch magischer. Wir wollen eine gesellige Atmosphäre für Besucher und Inselbewohner gleichermaßen schaffen. Wenn eine Hotelbar auch von den Insulanern besucht wird, haben wir es richtig gemacht. Ich hoffe, dass es gelingt, die Voraussetzungen sind sehr gut.

Ardbegs Farben sind ja Dunkelgrün und Schwarz – wie lässt es sich damit arbeiten?

Russel Sage: Ardbegs Auftreten ist manchmal sanft, meist aber sehr energiegeladen und kühn. Wir diskutierten lange, welche Farben in welchem Zimmer funktionieren könnte. Wir erkannten dabei, dass es schwierig ist einen Flur nur beige zu streichen, um ihn etwas ruhiger zu gestalten. Das hätte nicht funktioniert. Wir mussten einfach mutig sein und sagen: „Das ist Ardbeg. Und es ist, wie es ist.”

Welche Einfluss hatte die rauchige Seite von Ardbeg auf das Konzept?

Russel Sage: Es ist eigentlich schön, Rauchigkeit zu bestimmen und wir fanden einiges, das Rauchigkeit beschreibt – auch wenn es völlig abstrakt ist. Rauchwirbel zum Beispiel oder ein bestimmter Grauton, der Rauchfarben ist.

Wie konntest du Geschichten von Islay und Ardbegs Spirit ästhetisch einfließen lassen?

Russel Sage: Ausgangspunkt waren die mythischen Geschichten und Sagen von Islay. Mit möglichst authentischen Elementen erwecken wir sie auf unterhaltsame Weise zum Leben und geben ihnen Tiefe. Mein Team war permanent herausgefordert, nicht nur in einfachen Zeichnungen dies an die Wand zu malen, sondern die Gäste direkt in die bizarren Geschichten eintauchen zu lassen – für mich ist das Magie.

Woher stammen die Möbel und Objekte?

Russel Sage: Islay hat viel kreative Energie. Hier und in ganz Schottland haben wir Künstler mit großer Leidenschaft gefunden und sie eingeladen, Teil des Ardbeg Houses zu werden. Dieses Projekt, das durch und durch von Ardbeg geprägt ist, sorgte für eine wunderbare Anziehungskraft. Da Islay eine relativ kleine Insel ist, konnten das Destillerieteam den Kontakt zu großartigen Kunsthandwerker knüpfen. Einige lernten wir bei einem unserer Community-Tage kennen. Dort erfuhren wir zum Beispiel, dass der Großvater eines Destilleriemitarbeiters einst das Islay Barschild angefertigt hatte. Es hängt nun wieder an seinem alten Platz an der Hotelfassade! Anderes finde ich durch Zufall. So entdeckte ich auf einem Schrottplatz in Somerset alte Laborgeräte. Ich dachte mir, das ist genial, die stellen wir in unser Erfinderzimmer, den Invention Room!

