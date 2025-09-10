Ardbeg House auf Islay ist eröffnet

Des öfteren haben wir schon vom Umbau des ehemaligen Islay Hotels in Port Ellen zum Ardbeg House berichtet (siehe hier) – und das es bereits im Januar des Jahres Reservierungen nach der offiziellen Eröffnung entgegengenommen hat.

Die offizielle Eröffnung war für September 2025 angekündigt – und vor einigen Tagen war es nun soweit: Das Ardbeg House am Hafen in Port Ellen ist nun offiziell in Betrieb. Viele unserer Leser, die bereits auf Islay waren, werden das Hotel noch in seiner alten Form kennen und Interesse daran haben, wie es nun, nach dem Umbau aussieht.

Äußerlich ist es nicht wirklich verändert, wie man auf dieser Luftaufnahme sieht, es wird nun vom Ardbeg-Logo geschmückt – und der Zugang zur Bar ist nun von der Seite beim Hafen möglich:

Die Bar selbst hat natürlich eine optische Aufwertung erfahren und wirkt nun heimeliger und gediegener:

Selbiges gilt auch für das Restaurant – das ebenfalls in dunkleren Tönen gehalten wurde. Das Essen dort war schon unter den Vorbesitzern ausgezeichnet, und das dürfte sich unter der Ägide von Ardbeg und den Besitzern der Destillerie, LVMH, eher noch verbessert haben. Man bietet als Starter zum Beispiel handgetauchte Islay-Muscheln, Krabben, Cannelloni mit Islay-Ente, Hummer-Duett oder Lamm als Hauptspeise und danach Salted caramel Tartelett, handwerklich erzeugten schottischen Käse und ein Pistazien-Soufflé. Auch vegane Gerichte werden angeboten. Die Preise für die Hauptspeisen liegen zwischen 18 und 65 Pfund (für den ganzen Hummer).

Und hier noch ein Blick in die Zimmer, die früher vor allem funktional waren – hier hat man auf jeden Fall noch ordentlich nachgebessert:

Nachgebessert hat man auch bei den Zimmerpreisen, allerdings nicht exorbitant – die Kosten für Hotelzimmer waren auf Islay schon immer eher in der gehobenen Kategorie, auch wenn die Unterkunft es nicht war. In den Zimmern des Ardbeg Houses übernachtet man zum Beispiel Mitte Oktober ab 485 Euro pro Zimmer (für zwei Personen) pro Nacht – inklusive Frühstück.

Für mehr Infos erreichen Sie die Webseite des Ardbeg House unter dieser Verlinkung.