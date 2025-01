Ardbeg House in Port Ellen nimmt ab sofort Reservierungen für den Herbst entgegen

Noch ist das umgebaute Ardbeg House in Port Ellen, das frühere The Islay Hotel, nicht eröffnet – und laut Auskunft von Ardbeg wird das auch noch einige Zeit dauern, aber die Plätze dort sind bereits jetzt für Aufenthalte ab September 2025 buchbar. Ein kurzer Blick in den Buchungskalender zeigt, dass die Preise für ein Doppelzimmer im September bei 420 Pfund pro Nacht beginnen.

Hier, was Ardbeg dazu an die Committee-Mitglieder schreibt – mehr Infos zum Hotel und den Zimmern finden Sie der Homepage des Hotels:

HOME PEAT HOME

Nach einer entspannten Pause während der Festtage sind wir wieder unter Dampf, und das beruhigende Sirren der Brennblasen erfüllt das Brennhaus. Dieses Jahr verspricht schon jetzt genauso aufregend zu werden wie das Vergangene und wir freuen uns auf viele rauchige Abenteuer mit euch. Einen neuen Ardbeg wird es geben – keine neue Abfüllung, sondern ein Hotel! Lest in unserer ersten Ausgabe des neuen Committee Newsletters weitere spannende Details über unser lange ersehntes Ardbeg House!

Ein Haus für euch!

Im Jahr 2022 wagten wir den Sprung und erwarben das Islay Hotel in Port Ellen. Die Vision: das ultimative Haus für alle Whisky- und Islayfreunde zu eröffnen, für heimische Insulaner (genannt Ileach) genauso wie für eingefleischte Ardbeg Fans. Ab Herbst 2025 wird das Ardbeg House der erste Anlaufpunkt sein, um Ardbeg mit allen Sinnen zu genießen – beim Essen, Trinken und Übernachten.

Der Umbau ist im vollen Gange und wird den einzigartigen Charakter Ardbegs überall zeigen. Insgesamt 12 prachtvolle Zimmer erzählen kuriose Geschichten von Ardbeg, Islay und all seinen Legenden. Seid gespannt, die vielen Details und Überraschungen schon bald zu entdecken.

Herzstück des Ardbeg House wird das Restaurant und die legendäre Islay-Bar sein – ein Ort, beliebt bei den Islay-Reisenden und den Ileach gleichermaßen, glänzt dann in frischer Gestalt. Der Innenhof lädt zum gemütlichen Entspannen mit einem Dram in der Hand und eine Brise Seeluft umweht die Nase.

Eure Zimmer sind fast fertig…

Auch wenn es noch eine Weile dauert, bis sich die Türen des Ardbeg House öffnen – unser Reservierungsbuch ist bereits aufgeschlagen: Wenn ihr diesen Herbst einen Besuch plant, so sichert euch schon jetzt euren Aufenthalt. Die Zahl der Zimmer ist begrenzt und die Ardbeggians sind schnell, wie ihr wisst – also zögert nicht!