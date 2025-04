Faer Isles Distillery sucht weitere Investoren

Die abgelegenste Brennerei der Welt, wie sich die Faer Isles Distillery auf den Färöer Inseln gerne selbst bezeichnet, sucht weitere Meschen, die sich finanziell an ihrem Projekt beteiligen. Bisher haben in den Crowdfunding-Runden mehr als 1.000 Anteilseigner aus 31 Ländern in die Brennerei investiert. Die aktuelle Crowdfunding-Runde läuft noch bis zum 30. April. Ein Anteil ist für 120 DKK (16,70 €), wobei das Minimum einer Beteiligung bei 50 Anteilen liegt. Mehr Informationen finden Sie auf der Website der Faer Isles Distillery.

Die Destillerie stellt momentan Wodka, Aquavit und Gin her. Im kommenden Jahr soll dan auch der erste Whisky der Faer Isles Distillery auf dem Markt erscheinen. Geplant ist eine durchschnittliche Jahresproduktion von 80.000 Litern reinem Alkohol pro Jahr (LPA), was etwa 600 Fässern Whisky entspricht. Diese reifen in Lagerhäusern im traditionellen, authentischen „Rimahjallur“-Stil – einem hölzernen Lagerhaus, das hauptsächlich zum Pökeln von Fisch und Lamm verwendet wird. Die ersten Fässer von den Färöer Inseln können erworben werden. Ein Bourbonfass kostet 7.950 €. Es gibt auch ein Fass-Share-Programm, auch hierzu finden Sie weitere Informationen auf ihrer Website.

Dieses Verfahren gewährleistet maximale Einflüsse des auf den Färöer Inseln herrschenden Klimas, geprägt von ganzjährig kühlen Temperaturen zwischen 5 und 9 °C, hoher Luftfeuchtigkeit und einem sehr salzigen Meereswind. Die Brennerei beschreibt die Region als „ideal“ für die Whisky-Reifung – quasi als „eine aufgepeppte Version Schottlands“.