Die Faer Isles Distillery startet Produktion

Wir haben ja bereits seit 2020 über das Projekt Faer Isles Distillery auf den Faroer Inseln berichtet – jetzt hat dort die Produktion begonnen.

Die Destillerie in der Nähe von Kvívík arbeitet auf zwei Stills und will vor allem durch eine sehr lokale Art der Fassreifung herausstechen, die von den Trocknungshäusern für Lammfleisch und Fisch inspiriert ist. So will man einen maritimen Charakter des Whiskys erreichen.

Der New Make wird leicht getorft erzeugt, einige der ersten Fässer werden auf der Webseite zum Verkauf angeboten werden – allerdings ist die Warteliste bereits ziemlich voll. 600 Fässer pro Jahr will man zunächst einmal füllen.

Über den ersten Whisky von dort werden wir so frühestens 2026 berichten können – das vorherrschende Klima auf den Faroern lässt aber vermuten, dass die Reifung dort eher langsam vor sich gehen wird und wir ev. etwas länger warten müssen…