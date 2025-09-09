Das Pinzgauer Unternehmen Fass Manager wird den Generalimport für die Faer Isles Distillery übernehmen. Momentan gehört zum Portfolio der auf den Färöer-Inseln gelegenen Brennerei neben Vodka auch Gin und Akvavit. Ab 2026 wird dann auch der erste Single Malt Whisky der wahrscheinlich abgelegensten Whisky-Destillerie dazukommen.

Mehr in der Pressemitteilung von Fass Manager:

Fass Manager übernimmt Generalimport für Faer Isles Distillery in Österreich

Die österreichische Spirituosenbranche erhält exklusiven Zuwachs: Der Fass Manager übernimmt ab sofort den Generalimport der Produkte der Faer Isles Distillery, der wohl abgelegensten Whiskybrennerei der Welt – gelegen auf den Färöer-Inseln mitten im Nordatlantik.

Das Portfolio der jungen Brennerei ist ebenso außergewöhnlich wie ihre Herkunft. Neben dem Subsea Vodka, der mit Wasser aus einem Süßwasserreservoir unter dem Meeresboden hergestellt wird, überzeugen die Destillate mit nordischem Charakter: Hvonn Akvavit, Ocean Truffle Akvavit sowie Reipatari Gin. Ab 2026 wird das Sortiment um den ersten Single Malt Whisky ergänzt.

Österreich und die Färöer – eine besondere Verbindung

Eine historische Parallele verbindet Österreich und die Färöer-Inseln: 1990 sorgte das erste offizielle Fußballländerspiel der Färöer gegen Österreich mit einem 1:0 für die Nordatlantik-Inseln für eine bis heute legendäre Sensation. Dieses Ereignis würdigt der Fass Manager mit einem eigens kreierten Cocktail namens „Hickersberger’s Hell“, eine Hommage an das damalige Spiel und an den damaligen österreichischen Teamchef.

Vertrieb & Partnerschaften

Die Einführung der Faer Isles-Produkte in Österreich erfolgt über ausgewählte Händlerpartner. Ab dem vierten Quartal 2025 können Liebhaber exklusiver Spirituosen die Produkte der Faer Isles Distillery bequem über unseren eigenen Onlineshop ‚bottled by Fass Manager‘ beziehen und so in den Genuss der nordischen Destillationskunst kommen.

Darüber hinaus stehen über den Fass Manager auch Whiskyfässer der Faer Isles Distillery zum Erwerb bereit. Mit Fassgrößen von 50 bis 225 Litern können Liebhaber und Partnerbetriebe ihre ganz persönliche Einzelfassabfüllung realisieren.

Stimmen zum Marktstart

„Mit den Produkten der Faer Isles Distillery bringen wir nicht nur hochwertige nordische Destillationskunst nach Österreich, sondern auch eine Geschichte voller Authentizität, Mut und Charakter. Wir sind überzeugt, dass die österreichischen Gastronomen und Fachhändler dieses exklusive Portfolio mit Begeisterung aufnehmen werden“, so Alexander Trauner, Geschäftsführung des Fass Manager.

Über bottled by Fass Manager

Der Fass Manager (www.fass.management) gilt seit Jahren als Spezialist für Fass Investments im Spirituosenbereich. Mit der neuen Marke „bottled by Fass Manager“ erweitert das Unternehmen nun sein Portfolio und bringt hochwertige, außergewöhnliche Spirituosen nach Österreich.

Im Fokus stehen handverlesene Bottlings, die sich durch Kleinserienexklusivität, stilsichere Markenästhetik und tiefes Fachwissen auszeichnen – fernab vom Massenvertrieb. Das Angebot richtet sich sowohl an Endkunden über den eigenen Online-Shop als auch an Geschäftspartner im B2B-Vertrieb.

Das Vertrauen in die langjährige (Fass-)Kompetenz bildet die Basis für die neue Ausrichtung: Eine Symbiose aus Erfahrung, Markenästhetik und Leidenschaft für einzigartige Destillate.

Besuchen Sie unseren Onlineshop oder kontaktieren Sie uns direkt, um mehr über die einzigartigen Fass-Investments und unsere exklusiven Produkte zu erfahren.