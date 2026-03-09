Uncharted Whisky, der unabhängigen Abfüller aus Fintry in Schottland, hat mit Fass Manager einen Vertriebspartner für Österreich gewählt. Jack Breslin und Dana de Vos haben Uncharted Whisky im Jahr 2020 gegründet und veröffentlichen Malts, die nach ihrem Slogan „off the grid malts“ sind, also Whiskys abseits des Üblichen.

Zum Beginn der Kooperation gibt es in Österreich vier Abfüllungen, die exklusiv im Shop des Importeurs erhältlich sind. Hier einige Infos und die Verlinkung dazu:

Fass Manager importiert Uncharted Whisky nach Österreich

Bruck an der Großglocknerstraße, März 2026 – Der renommierte Whisky Experte Fass Manager erweitert sein Importportfolio. Nachdem im Jahr 2025 bereits eine Partnerschaft mit der Faer Isles Distillery bekanntgegeben wurde, hier wird im Lauf des Jahres 2026 der erste Whisky veröffentlicht, gibt der Fass Manager die neue Kooperation mit Uncharted Whisky, dem renommierten unabhängigen Abfüller aus Fintry in Schottland bekannt.

Hinter Uncharted Whisky stehen Jack Breslin und Dana de Vos, die im Jahr 2020 den Schritt zur Gründung gemacht haben. Die beiden haben sich in der kurzen Zeit schon sehr gut am Markt etabliert, ihre Abfüllungen stechen nicht nur optisch dank der wunderschönen Flaschen hervor, auch die Whiskys sprechen für sich. Für ihre „Off The Grid“ Bottlings werden die Fässer sorgfältig ausgewählt. Die fein kuratierten Outturns stellen Qualität über Quantität, alles im Sinne des guten Geschmacks.

Neben den Single Cask Abfüllungen, die nach bekannten Liedern betitelt sind, wird auch eine Small Batch Linie etabliert, mit der ein Einstieg in die Welt von Uncharted Whisky geboten wird, der beim Geschmack keine Kompromisse eingeht, und das zu einem sehr guten Preis. Gemeinsam haben diese Whiskys alle, dass sie nicht kühlfiltriert und ungefärbt sind, denn bei der Qualität geht Uncharted Whisky keine Kompromisse ein.

Zum Start der Zusammenarbeit geht der neue Onlineshop bottledbyfm.com an den Start. Unter der neuen Vertriebsmarke bottled by Fassmanager präsentiert der Fass Manager eine handverlesene Auswahl hochwertiger Whiskys und ausgewählter Spirituosen in limitierter und exklusiver Ausführung. Der Launch markiert einen strategischen Schritt in Richtung digitaler Distribution und erweitert das erfolgreiche Portfolio des Fass Managers um einen modernen e- Commerce-Kanal.

Den Start begeht der Fass Manager mit vier Abfüllungen, die ab sofort in Österreich exklusiv über bottledbyfm.com verfügbar sind.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Fass Manager einen engagierten Partner für den Vertrieb in Österreich gefunden zu haben. In unseren Gesprächen hat sich gezeigt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Deshalb denken wir, dass unsere Whiskys hier bestens aufgehoben sind.“ Dana de Vos, Co-Founderin Uncharted Whisky

“Mit Uncharted Whisky haben wir Produkte im Portfolio, die Ihresgleichen suchen. Wir sind sehr glücklich, diese Marke mit ihren hervorragenden Whiskys in Österreich vertreten zu dürfen.“ Alexander Trauner, Gründer Fass Manager

bottledbyfm.com richtet das Angebot an Kenner und Genießer, die Wert auf Qualität, Herkunft und Charakter legen. Das Sortiment umfasst kuratierte Premium-Whiskys sowie ausgewählte Gins, Akvavits und Vodkas, die handwerkliche Tradition mit eigenständigem Profil verbinden.

Über Fass Manager und bottled by Fass Manager

Der Fass Manager ist seit vielen Jahren in der Spirituosenbranche aktiv und hat sich durch Kompetenz, Leidenschaft und ein tiefes Verständnis für die exklusive Anlagemöglichkeit in ganze Whiskyfässer einen Namen gemacht. Mit der Marke bottled by Fass Manager tritt das Unternehmen nun in das digitale Vertriebsumfeld ein und bietet Kennern und Liebhabern exklusiven Zugang zu Premium-Abfüllungen, limitierten Editionen und charaktervollen Spirituosen.