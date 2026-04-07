Sansibar Whisky erweitert sein breites Whisky-Portfolio und übernimmt ab sofort den Import von Uncharted Whisky für den deutschen Markt. Mehr zur Philosophie des im Jahr 2020 von Jack Breslin und Dana de Vos gegründeten Abfüllers und den Bottlings von Uncharted Whisky, die Sansibar Whisky zum Start präsentiert, in der Aussendung von Sansibar Whisky:
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Sansibar Whisky GmbH übernimmt Import von Uncharted Whisky für Deutschland
Die Sansibar Whisky GmbH erweitert ihr Portfolio um eine der spannendsten neuen Stimmen der schottischen Independent-Bottler-Szene: Ab sofort übernimmt das Unternehmen exklusiv den Import von Uncharted Whisky für den deutschen Markt.
Uncharted Whisky Co., gegründet im Jahr 2020 von Jack Breslin und Dana de Vos, steht für eine kompromisslose Philosophie: außergewöhnliche Fässer, minimale Intervention und maximale Transparenz. Die Abfüllungen entstehen in kleinen Chargen oder als Single Casks, werden in natürlicher Fassstärke abgefüllt und verzichten konsequent auf Kühlfiltration sowie Farbstoffe.
Mit ihrem Leitsatz „Off the Grid“ verfolgt Uncharted einen bewusst unkonventionellen Ansatz. Statt festen Release-Zyklen gilt: Abgefüllt wird nur, was den strengen Qualitätsansprüchen der Gründer genügt. Jede Abfüllung ist damit ein eigenständiges Geschmacksabenteuer – geprägt durch individuelle Fassauswahl, ungewöhnliche Finishes und eine klare Handschrift.
Aktuelle und jüngste Abfüllungen
Zum Start in Deutschland präsentiert Sansibar Whisky eine Auswahl charakterstarker Bottlings, die exemplarisch für den Stil von Uncharted stehen:
- Ace of Speys – 11 Jahre, Aberlour PX Cask: Ein intensiver Speyside-Vertreter mit deutlichem Sherry-Einfluss, geprägt von dunklen Früchten und würziger Süße.
- Blue Collection – 8 Jahre: Ein bewusst puristisches, „Minimal Intervention Scotch“-Release aus nur drei ex Bourbon-Barrels, insgesamt 640 Flaschen. Sie steht für einen eleganten, ungepeateten Highland-Stil mit stark fruchtbetonten Aromen und wurde 2017 destilliert und 2025 abgefüllt.
- Whole Lotta Rosé – Bunnahabhain Red Wine Cask: Ein maritim geprägter Islay Malt, veredelt durch Rotweinfass-Einfluss, der Fruchtigkeit und salzige Noten miteinander verbindet.
- Park Life – 22 Jahre: Ist eine 22 jährige Single Malt Abfüllung aus einer nicht genannten, aber eindeutig an Highland Park angelehnten Inselbrennerei. Sie reifte vollständig im Refill Sherry-Cask, wurde 2003 destilliert, 2025 abgefüllt, kommt mit 55 % vol., ist natural colour und non chill filtered.
Darüber hinaus umfasst das Portfolio regelmäßig limitierte Einzelfassabfüllungen aus renommierten Destillerien wie Laphroaig, Bruichladdich oder Girvan, die unter Kennern hohe Bewertungen erzielen und oftmals schnell vergriffen sind.
Starke Partnerschaft für den deutschen Markt
Mit der Übernahme des Imports durch Sansibar Whisky GmbH wird Uncharted Whisky erstmals strukturiert im deutschen Fachhandel verfügbar. Ziel ist es, die Marke nachhaltig im Premiumsegment zu positionieren und Whisky-Enthusiasten Zugang zu außergewöhnlichen, limitierten Abfüllungen zu ermöglichen.
„Uncharted Whisky steht für genau das, was wir lieben: Charakter, Individualität und Mut zur Lücke im Mainstream. Wir freuen uns, diese Marke nun exklusiv in Deutschland vertreten zu dürfen“, so Jens Drewitz CEO der Sansibar Whisky GmbH.
Mit dieser Partnerschaft setzt Sansibar Whisky ein klares Zeichen für Qualität und Entdeckergeist – und bringt ein Stück „Off the Grid“-Philosophie direkt in die Gläser deutscher Whiskyfans.