Blended MaltNeue WhiskysSchottland

TTB-Neuheit: This is a 10-year-old Whisky

Der Blended Malt von Compass Box ist auf 3.610 Flaschen limitiert und besteht aus vier Komponenten, die alle exakt zehn Jahre alt sind

Ganz im Zeichen der zur Firmen-Philosophie gehörenden Transparenz und Exaktheit steht das neue Bottling von Compass Box, deren Etiketten in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auftauchten. Kreiert von den Compass Box Whisky Makern Samuel Travers und Michael Stephenson, besteht Compass Box This is a 10-year-old Whisky aus vier Komponenten, die alle exakt zehn Jahre alt sind:

  • 69,3 % Clynelish Ex-Bourbon 10 YRS/OLD
  • 20,4 % Ardnamurchan Peated 10 YRS/OLD
  • 6,8 % Ardnamurchan Unpeated 10 YRS/OLD
  • 3,5 % Linkwood Palo Cortado 10 YRS/OLD

Ohne Färbung und ohne Kühlfiltration kommt Compass Box This is a 10-year-old Whisky mit 50,5 % Vol. in die 3.610 erhältlichen Flaschen, die diese Label tragen sollen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
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