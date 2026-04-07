TTB-Neuheit: This is a 10-year-old Whisky

Ganz im Zeichen der zur Firmen-Philosophie gehörenden Transparenz und Exaktheit steht das neue Bottling von Compass Box, deren Etiketten in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auftauchten. Kreiert von den Compass Box Whisky Makern Samuel Travers und Michael Stephenson, besteht Compass Box This is a 10-year-old Whisky aus vier Komponenten, die alle exakt zehn Jahre alt sind:
- 69,3 % Clynelish Ex-Bourbon 10 YRS/OLD
- 20,4 % Ardnamurchan Peated 10 YRS/OLD
- 6,8 % Ardnamurchan Unpeated 10 YRS/OLD
- 3,5 % Linkwood Palo Cortado 10 YRS/OLD
Ohne Färbung und ohne Kühlfiltration kommt Compass Box This is a 10-year-old Whisky mit 50,5 % Vol. in die 3.610 erhältlichen Flaschen, die diese Label tragen sollen:
|Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.