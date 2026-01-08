Compass Box Live Tasting #2 – 6x2cl – 18.02.2026 von und mit Simple Sample

Compass Box zählt zu den führenden und kreativen Blendern in der schottischen Whiskyszene. Gegründet von John Glaser und nun kreativ geleitet von Angela D’Orazio (sie war Master Blenderin bei Mackmyra) sowie Michael Stephenson und Samuel Travers bringt Compass Box immer wieder spannende Blends und Blended Malts auf den Markt, wie zum Beispiel den Compass Box Brûlée Royale.

Eine gute Gelegenheit, die diese neue Abfüllung und die Vielfalt und Qualität der Abfüllungen von Compass Box kennenzulernen, bietet Simple Sample am 18. Februar mit dem Compass Box Live Tasting #2 (das man natürlich dann auch später als Aufzeichnung sehen und mitmachen kann). Hier alle Infos, wie zum Beispiel die Bezugsquelle für das Sample Set, dazu:

Compass Box Live Tasting #2 – 6x2cl | 18.02.2026

Wo gibt es Whiskys aus Destillerien wie:

Ardbeg, Laphroaig, Talisker, Clynelish, Aberlour, Glen Moray, Caol Ila, Teaninich, Balmenach, Speyburn, Benrinnes, Linkwood, Cameronbridge, Girvan …

Verbunden mit Fassreifungen in:

Palo Cortado Sherry, Moscatel Sherry, Oloroso Sherry, Red Wine, Marsala, First Fill Bourbon, French Oak, American Oak …

Und das bis zu 24 Jahre alt?

Und das alles in einem einzigen Tasting?

Sowas gibt es nur bei Compass Box!

Heute haben wir für euch wieder ein absolutes Highlight am Start:

Compass Box Live Tasting #2

Compass Box steht wie kaum ein anderer Abfüller für Kreativität, Transparenz und kompromisslosen Geschmack. In diesem Tasting nehmen wir euch mit auf eine Reise durch unterschiedlichste Stilistiken – von süß & fruchtig bis kräftig & rauchig

Im 6x2cl Set sind folgende Abfüllungen enthalten:

Compass Box Brûlée Royale – Blended Malt Scotch Whisky

Compass Box Chez Lion – Bespoke Release – Blended Malt

Compass Box Crimson Casks

Compass Box Flaming Heart – Blended Malt – 25th Anniversary Edition

Compass Box Nectarosity

Compass Box The Peat Monster – neue Ausstattung 2025

Das Tasting findet am 18.02.2026 statt

Start: 20:00 Uhr

Live auf YouTube / Facebook – kann aber natürlich auch jederzeit im Nachhinein angeschaut werden.

Das Set kommt für 29,90 € mit 6x2cl zu euch nach Hause.

Nicht vergessen – unbedingt den 18.02.2026 um 20:00 Uhr vormerken

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses besondere Tasting und einen großartigen Abend mit euch.



Slàinte!