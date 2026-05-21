Neu bei Simple Sample: Secret „Dark“ Speyside – 18 Jahre – First Fill Oloroso Sherry

Simple Sample sind nicht nur Veranstalter ihrer abwechslungsreichen Online-Tastings, sondern treten auch regelmäßig als unabhängige Abfüller auf, wie beispielsweise auch heute. Ihre Dark-Serie findet mit dem 18 Jahre alten Secret „Dark“ Speyside aus einem First Fill Oloroso Sherry Fass eine Fortsetzung. Dieser Single Malt, auf 92 Flaschen limitiert, erscheint voraussichtlich ab Ende Mai/Anfang Juni, und kann jedoch bereits jetzt vorbestellt werden.

Mehr über diesen Secret „Dark“ Speyside untenstehend:

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Secret „Dark“ Speyside – 18 Jahre – First Fill Oloroso Sherry

von Simple Sample

Liebe Whiskyfreunde,

nach längerer “Speyside” Pause ist die Dark-Reihe von Simple Sample zurück – und diesmal direkt mit einer Abfüllung, die sich an Freunde kräftiger Sherryfass-Whiskys richtet.

Der neue Secret „Dark“ Speyside wurde 18 Jahre gereift, stammt aus einem First Fill Oloroso Sherry Cask und wurde mit 55,7% vol. abgefüllt. Die Abfüllung kommt in natürlicher Farbe, ist nicht kühlfiltriert und umfasst insgesamt nur 92 Flaschen. Zu jeder 0,5-Liter-Flasche gehört ein 2cl Sample, damit der Whisky zunächst probiert werden kann, ohne die Flasche direkt öffnen zu müssen.

Geschmacklich steht die Abfüllung für die dunkle, reife und würzige Seite der Speyside: dunkle Beeren, Rosinen, Pflaumenmus, Datteln, Orangenschale, Kakao, Gewürze, altes Holz, etwas Leder und ein Hauch Tabak. Der First Fill Oloroso bringt Fülle, Wärme und Tiefe, die 18 Jahre Reife sorgen für Struktur und ein erwachsenes Gesamtbild.

Gerade für Sherryfass-Fans dürfte diese Abfüllung interessant sein, weil sie nicht auf große Namen oder künstliches Marketing setzt, sondern auf klassische Daten, kleine Auflage und ein klares Profil: reifer Speyside Single Malt, First Fill Oloroso, Fassstärke und natürliche Farbe.

Abfüllung Secret „Dark“ Speyside Alter 18 Jahre Fass First Fill Oloroso Sherry Alkoholgehalt 55,7% vol. Füllmenge 0,5l Flasche inklusive 2cl Sample Auflage nur 92 Flaschen insgesamt Preis 67,41 € im Vorbesteller-Bonus, später 74,90 € Auslieferung voraussichtlich ab Ende Mai / Anfang Juni

Die Abfüllung befindet sich in der Vorbestellung. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich ab Ende Mai / Anfang Juni. Im Rahmen des Vorbesteller-Bonus liegt der Preis aktuell bei 67,41 € statt später ab 25.05.2026 bei 74,90 €.

Wer also wieder Lust auf einen dunklen, kräftigen und reifen Speyside-Sherry aus der Simple Sample Dark-Reihe hat, sollte nicht zu lange warten: Bei nur 92 Flaschen inklusive Sample ist die verfügbare Menge entsprechend begrenzt.

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