Serge verkostet: Zwei Glenlivet in einer Time Warp Session

Eine weitere Time Warp Session finden wir heute wieder auf Whiskfun. Diesmal im Mittelpunkt die Speyside-Brennerei Glenlivet und zwei unabhängige Abfüllungen aus der Destillerie. Das black dumpy bottling, von Cadenhead 1990 abgefüllt, ist möglicherweise einer der verrücktesten Glenlivets überhaupt, meint Serge. Und wird von ihm sehr hoch bewertet.

Aus der 100 Proof series von Signatory Vintage kommt die zweite Abfüllung des Tages. Die nur mit GL angegebene Herkunfts-Brennerei sei Glenlivet, ist sich die Mehrheit im Whiskyfun-Headquarter sicher. Der Whisky aus dem Exceptional Cask #7, einem 1st fill oloroso hogshead, kann sich gut gegen die Cadenhead-Abfüllung behaupten, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte