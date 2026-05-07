Vorankündigung: Rar, rarer, Gordon & MacPhail – Dram Takers Collection und Talisker 1987

Bis Ende Juni wird es noch dauern, bis diese Abfüllungen auf den Markt und damit nach Deutschland kommen: Kirsch Import stellt die Dram Takers Collection Vol. 2 von Gordon & MacPhail vor – sechs ausgesuchte Single Malts der Luxusklasse, zwischen 44 und 74(!) Jahre alt. Zu diesen gesellt sich, ebenfalls erst Ende Juni, der Talisker 1987/2026 aus der Connoisseurs Choice Heritage Serie dazu – so frisch, dass es derweilen noch kein Flaschenbild gibt.

Dass sich diese Neuheiten, die über Kirsch Import nach Deutschland kommen, eher in einem gehobeneren Preissegment befinden werden, ist anzunehmen – aber was wären wir für Whiskybegeisterte, wenn wir nur von Erreichbarem träumen würden…

Hier jedenfalls die Infos dazu:

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Rar, rarer, Gordon & MacPhail – Dram Takers Collection und Talisker 1987 bald erhältlich

Diese Single Malts warteten bis zu 74 Jahre auf ihren Auftritt: In der Dram Takers Collection Vol. 2 präsentieren Gordon & MacPhail einige ihrer seltensten und sammelwürdigsten Whiskys. Nicht weniger beeindruckend: der Talisker 1987/2026 mit rarer unabhängiger Perspektive auf die Inselbrennerei.

Die Dram Takers Collection Vol. 2 besteht aus sechs Speyside- und Highland-Whiskys. In den eigenen, überwiegend mit Sherry vorbelegten Fässern wurden sie über Jahrzehnte hinweg sorgfältig gepflegt – und verkörpern so in jedem Dram die seit 1895 weitergereichte Expertise des Hauses Gordon & MacPhail.

Zu erkennen ist die Sammlung an einer Illustration: den „Dram Takers”, die sich ein Glas teilen. Inspiriert ist die Darstellung von dem Book of Kells, einem Manuskript aus dem 8. Jahrhundert.

Folgende, selbstverständlich unverfälschte Raritäten gehören zu der limitierten Vol. 2:

Glen Grant 1948/2022 , 74 Jahre, First Fill Sherry Butt, 50,4% vol., 0,7 Liter

, 74 Jahre, First Fill Sherry Butt, 50,4% vol., 0,7 Liter Glenlivet 1949/2023 , 74 Jahre, Refill Sherry Butt, 49,3% vol., 0,7 Liter

, 74 Jahre, Refill Sherry Butt, 49,3% vol., 0,7 Liter Glenburgie 1963/2023 , 60 Jahre, First Fill Sherry Butt, 54,4% vol., 0,7 Liter

, 60 Jahre, First Fill Sherry Butt, 54,4% vol., 0,7 Liter Longmorn 1966/2021 , 55 Jahre, Refill American Hogshead, 43,5% vol., 0,7 Liter

, 55 Jahre, Refill American Hogshead, 43,5% vol., 0,7 Liter Teaninich 1977/2022 , 45 Jahre, Refill Sherry Puncheon, 63,3% vol., 0,7 Liter

, 45 Jahre, Refill Sherry Puncheon, 63,3% vol., 0,7 Liter Speyburn 1977/2021, 44 Jahre, Refill Sherry Butt, 59,2% vol., 0,7 Liter

Der Talisker 1987/2026 setzt die im Januar gestartete Reihe Connoisseurs Choice Heritage fort.

Im alten Flaschendesign abgefüllt, ist der Küsten-Malt eine Hommage an George Urquharts Vision, seltene Whiskys zugänglich zu machen – und dementsprechend als unabhängige Abfüllung eine absolute Rarität.

Talisker 1987/2026

Gordon & MacPhail

Island Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Heritage

39 Jahre

Dest.: 03/03/1987

Abgef.: 01/05/2026

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr.: 22601101

300 Flaschen (insgesamt)

51,4 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt