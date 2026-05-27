Nach einigen Teasern in sozialen Netzwerken ist es nun offiziell soweit: Die Destillerie St. Kilian in Rüdenau veröffentlicht ihren neuen St. Kilian – CIGAR MALT. Er wird neues Mitglied der Core Range, also dauerhaft erhältlich sein und kombiniert in sich Whisky aus ex Portwein Tawny, ex Süßwein und Virgin Oak Fässern. Abgefüllt ist er mit 46% vol. Alkoholstärke, die 0,7l-Flasche wird € 69,90 kosten.

Die Destillerie beschreibt den St. Kilian – CIGAR MALT als idealen Begleiter zur Zigarre und zum Tabak – aber natürlich wird er auch Nichtrauchern mit seinen komplexen Aromen ans Herz gelegt. Das offizielle Erscheinungsdatum der neue Abfüllung aus der Destillerie ist am Freitag, den 29. Mai um 14 Uhr – und hier finden Sie bereits alle Infos zu ihm:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Der ideale Partner für den perfekten Tabak -Genuss : St. Kilian Distillers enthüllt den neuen „CIGAR MALT“ .

Mit einer meisterhaften Komposition aus ex Portwein Tawny, ex Süßwein und Virgin Oak Fässern präsentiert St. Kilian einen vollmundigen Single Malt, der neue Maßstäbe im Premium-Segment setzt und ab sofort die Core Range bereichert.

RELEASE AM FREITAG, DEN 29. MAI 2026 UM 14 UHR

Rüdenau, im Mai 2026 – Whisky-Kenner und Tabak-Liebhaber aufgepasst: St. Kilian Distillers bringt zusammen, was zusammengehört. Mit dem neuen St. Kilian CIGAR MALT präsentiert die preisgekrönte Destillerie aus Rüdenau einen Single Malt Whisky, der speziell darauf zugeschnitten ist, das Erlebniseiner edlen Zigarre zu ergänzen. Kraftvoll, komplex und von einer betörenden Süße – dieser Whisky ist St. Kilians Antwort auf die großen Cigar Malts der schottischen Highlands.

Ein Kraftpaket voller Eleganz: Die Fass-Trilogie

Hinter dem CIGAR MALT steckt eine tiefgreifende Fassstrategie, die harmonisch zu den Tabakaromen passen

Ex Portwein Tawny Fässer verleihen dem Whisky eine dunkle, elegante Struktur und eine fruchtige Tiefe.

Fässer verleihen dem Whisky eine dunkle, elegante Struktur und eine fruchtige Tiefe. Ex Süßweinfässer sorgen für einen schmelzenden Körper und eine sanfte Honigsüße

sorgen für einen schmelzenden Körper und eine sanfte Honigsüße Virgin Oak Fässer steuern die markante Eichenwürze und intensive Vanillenoten bei, die das Rückgrat für den perfekten „Pairing-Whisky“ bilden.

„Unser Ziel war es, einen Whisky zu schaffen, der für den puren Genuss steht und perfekt zu eine Zigarre passt, dabei aber die unverkennbare St. Kilian DNA behält.“ Das Ergebnis ist ein ungetorfter Single Malt mit 46 % vol, der mit seiner Reichhaltigkeit jeden Moment mit oder ohne Zigarre veredelt.

Exklusivität für den Fachhandel

Der CIGAR MALT ist mehr als nur eine neue Abfüllung – er ist ein strategisches Statement für den Fachhandel. Als fester Bestandteil der Core Range bietet er dem spezialisierten Händler ein zugkräftiges Produkt für eine anspruchsvolle Zielgruppe, die Wert auf Qualität „Made in Germany“ legt. Dank der 46 % vol ist er perfekt ausbalanciert: stark genug für die Zigarre, aber weich genug für den puren Genuss.

Das Geschmackserlebnis: Ein Feuerwerk der Aromen

Schon die Nase wird von cremiger Vanille, feinem Toffee und einer wärmenden Eichenwürze umschmeichelt. Exotische Noten von reifer Mango und Honigmelone treffen auf eine elegante Traubensüße. Am Gaumen entfaltet sich eine opulente Fruchtigkeit, die in perfekter Balance zu würzigen Holznoten steht. Der langanhaltende Nachklang mit Karamell und sanfter Vanille lässt den Genuss erst nach Minuten langsam ausklingen – genau die Zeit, die man für einen guten Smoke benötigt.

Die Tasting Notes

Aussehen: Strahlendes Kupfer

Aroma: Sanfte, perfekt eingebundene Eichenwürze trifft auf cremige Vanille und warmes Toffee. Fruchtige Akzente von reifer Mango und Honigmelone sorgen für eine exotische Lebendigkeit, veredelt durch eine dezente, tiefe Traubensüße.

Geschmack: Vollmundig und komplex. Würzige Eichenholznoten verschmelzen harmonisch mit frischen roten Früchten und der Süße reifer Mangos. Ein weiches, zugängliches Mundgefühl bei voller aromatischer Kraft.

Nachklang: Beeindruckend langanhaltend. Die Eichenwürze bleibt präsent, wird aber von sanfter Vanille und cremigem Karamell elegant eingefangen. Die Fruchtigkeit klingt dezent und harmonisch aus.

Alkoholgehalt: 46,0 % vol

UVP: € 69,90 (0,7 Liter)

Release: Freitag, 29. Mai 2026 um 14 Uhr

Lieferzeit: ca. 5 Werktage

Über die St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 250 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.