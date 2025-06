Das neueste St. Kilian Online-Tasting ist angekündigt – und es wird nicht nur für Whiskyfans ein Kracher: Im Rahmen des Tastings am 2. Juli ab 19 Uhr werden zwei Exklusiv-Abfüllungen zur Kooperation zwischen den Scorpions und der Destillerie in Rüdenau vorgestellt. Mehr noch: Präsentiert wird der Abend von Scorpions-Gründungsmitglied Rudolf Schenker sowie St. Kilian Master Distiller Mario Rudolf und Brand Ambassador Christoph Albietz.

Welche neuen Whiskys im Scorpions-Online-Tasting zu finden sind, lesen Sie nachfolgend. Hier einmal der Link, unter dem Sie das Tasting Set zum Mitverkosten bestellen können.

Rock meets Whisky: Scorpions und St. Kilian Distillers starten exklusive Kooperation mit zwei neuen Single Malt Whiskys

Mit Rudolf Schenker als Stargast feiert St. Kilian 60 Jahre Scorpions im Rahmen eines einmaligen Online Tastings

Rüdenau/Hannover, im Juni 2025 – Wenn Rockgeschichte geschrieben wird, darf angestoßen werden: Zum 60. Bandjubiläum der Scorpions lädt St. Kilian Distillers am Mittwoch, den 2. Juli 2025, um 19:00 Uhr zu einem besonderen Online Whisky Tasting ein – live aus Hannover, der Heimat der weltberühmten Band. Fans großer Musik und erstklassiger Single Malt Whiskys dürfen sich auf einen unvergesslichen Abend freuen, der einen ersten Vorgeschmack auf die künftige Zusammenarbeit zwischen St. Kilian und den Scorpions bietet.

Scorpions-Gründungsmitglied Rudolf Schenker sowie St. Kilian Master Distiller Mario Rudolf und Brand Ambassador Christoph Albietz führen durch dieses außergewöhnliche Online-Event. Gemeinsam nehmen sie Whisky-Liebhaber und Musik-Fans mit auf eine Reise durch die bewegte Bandgeschichte – begleitet von acht ausgewählten Samples, spannenden Anekdoten und purem Genuss.

Highlight des Abends: Zwei eigens zum Jubiläum kreierte St. Kilian Single Malt Whiskys

Unter den Namen „SCORPIONS – ROCK BELIEVER“ und „SCORPIONS – 60 YEARS OF ROCK“ vereinen die international vielfach ausgezeichneten Whiskybrenner aromatische Kraft mit der unverkennbaren Energie der Band. Die persönliche Auswahl edler deutscher Weißwein- und charakterstarker Tequila Fässer durch die Scorpions spiegelt dabei den facettenreichen Sound und Geschmack der Rocklegenden wider.

Ermöglicht wurde die exklusive Zusammenarbeit in Kooperation mit Bravado, dem weltweit führenden Anbieter für Musik-Merchandising und Markenpartnerschaften.

Das Line-up wird durch weitere Neuheiten wie die diesjährige Kiliani Edition HEDAN, die am 08. Juli zum Namenstag des Namenspatrons der St. Kilian Distillers offiziell verfügbar sein wird, ergänzt. Auch eine besonders rauchige Einzelfassabfüllung mit ultra heavily peated-Charakter wird Teil des unterhaltsamen Online Whisky Tastings sein.

Die Zusammenarbeit zwischen der Destillerie aus Unterfranken und Deutschlands wohl erfolgreichster Rockband aus Hannover geht weit über dieses Event hinaus: „Wir freuen uns riesig, unser 60. Bandjubiläum mit einer so besonderen Kooperation feiern zu können“, sagt Scorpions-Gründer Rudolf Schenker. „Whisky und Rock – das passt einfach zusammen. Mit St. Kilian haben wir einen Partner gefunden, der genauso für Leidenschaft und Charakter steht wie unsere Musik. Die eigens für uns kreierten Whiskys sind echte Unikate – genau wie unser Weg als Band.“

Auch Philipp Trützler, Geschäftsführer von St. Kilian Distillers, zeigt sich begeistert: „Die Scorpions sind lebende Legenden – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es ist uns eine große Ehre, zwei besondere Whiskys zu diesem Jubiläum entwickeln zu dürfen und so ein Teil dieser einmaligen Bandgeschichte zu werden. Beide Sonderabfüllungen spiegeln auf ihre Weise die kraftvolle, unverwechselbare Energie der Band wider – gereift mit Charakter, genau wie ihre Musik.“

Whisky-Fans und Rock-Enthusiasten haben bis zum 25. Juni 2025 die Möglichkeit, sich eines der limitierten Tasting-Sets zu sichern – online im St. Kilian Shop oder direkt in der Besucher-Destillerie in Rüdenau.

Die St. Kilian Neuheiten zum Online Whisky Tasting im Einzelnen:

Scorpions – Rock Believer – Unpeated (limitiert auf 7.500 Flaschen): Dieser Single Malt Whisky vereint deutsche Rockgeschichte mit edler Fasskunst aus deutschen Weinanbaugebieten. Jeweils vollständig gereift in unterschiedlichen Fasstypen – vorbelegt mit Süßwein aus Bacchus und Scheurebe, edler Weißwein-Spätlese und feinem Chardonnay – entfaltet dieser unpeated Whisky eine ausdrucksstarke Aromenwelt. Feine Noten von sonnengereiften Trauben, schmelzendem Toffee und feiner Eichenwürze schaffen ein harmonisches Zusammenspiel, das an ein kraftvolles Gitarrensolo erinnert: intensiv, authentisch, mit echtem Bühnencharisma. Ein Whisky, der wie die Scorpions selbst für Leidenschaft, Identität und Charakter steht – pure Rock-Energie in flüssiger Form.

Aussehen: Leuchtender Bernstein

Aroma: Ein elegantes Duftspiel aus sonnengereiften Trauben, samtigen Aprikosen und saftigen Birnen wird durch zarte Vanille, feine Eichenwürze und einen Hauch schmelzenden Toffees veredelt.

Geschmack: Seidig und ausgewogen entfaltet sich eine fruchtige Süße von hellen Trauben, saftigen Aprikosen und reifen Birnen, getragen von sanfter Eichenwärme, feinem Toffee und der subtilen Trockenheit heller Traubenschalen.

Nachklang: Die cremigen Fruchtnoten hallen mit sanften Weinaromen, würzig-trockener Eiche, feinen Tanninen und einem Hauch heller Traubenschalen wärmend und lang nach.

Alkoholgehalt: 47,0 % Vol

UVP: € 49,90 (0,7 Liter)

Scorpions – 60 Years of Rock (limitiert auf 760 Flaschen): Ein Jubiläumswhisky mit Biss – hergestellt aus deutschem Buchenrauchmalz und gereift in ausdrucksstarken ex Tequila Fässern. Eine kühne Verbindung: fränkische Handwerkskunst trifft auf die feurige Seele Mexikos – Heimat des „escorpión“, des Skorpions. Würzige Frucht, feiner Rauch, pflanzliche Frische und eine Spur Agave verleihen diesem Whisky eine unverwechselbare Note. Kraftvoll und vielschichtig wie ein prägnantes Riff – ein dramatischer Auftritt im Glas.

Aussehen: Leuchtendes Gold

Aroma: Helle Fruchtnoten aus überreifen Birnen und saftigen Aprikosen verbinden sich mit cremiger Vanille und feinem Holzrauch zu einem komplexen Bouquet, das dezent erdige Töne, pflanzliche Agavennoten, feines Toffee und elegante Eichenwürze harmonisch vereint.

Geschmack: Die cremige Fruchtsüße aus gelben Birnen und reifen Pfirsichen wird von einer wärmenden Melange aus fein-würziger Eiche, cremiger Vanille und dunklem Toffee perfekt begleitet, während feiner Holzrauch den Gaumen sanft umspielt.

Nachklang: Die helle Fruchtmarmelade hinterlässt einen wärmenden Eindruck, den pflanzliche Nuancen, ein Hauch Zartbitterschokolade und zunehmend trockene Eichenwürze lange nachklingen lassen.

Alkoholgehalt: 57,8 % Vol

UVP: € 69,90 (0,7 Liter)

Kiliani Edition 2025 – HEDAN – Unpeated (limitiert auf 900 Flaschen): Die diesjährige Kiliani Abfüllung zu Ehren des Frankenapostels verbindet fränkische Identität mit vinophiler Tiefe. Der milde Single Malt aus regionaler Biogerste („Heimatmalt“) reifte vier Jahre in Dunkelfelder Rotwein Barriques aus der Pfalz. Ein vielschichtiger Whisky mit reifer Frucht, cremiger Vanille, feiner Würze und einem Hauch dunkler Schokolade.

Aussehen: Bernstein mit rötlichen Reflexen

Aroma: Ein üppiges Fruchtpotpourri aus reifen Pfirsichen, saftigen Birnen, roten Trauben und Kirschen wird von einem Hauch Erdbeersorbet, cremiger Vanille, malziger Tiefe und sanfter Eichenwürze elegant umrahmt.

Geschmack: Saftige Noten von Pfirsichen, Birnen, Kirschen und roten Trauben verschmelzen zu einem samtigen Genusserlebnis aus cremiger Süße, feiner Eichenwürze und einem Hauch Pfeffer, abgerundet durch zart trockene Tannine, malzige Akzente und dunkle Schokolade.

Nachklang: Fruchtige Cremigkeit geht langsam in eine elegante Trockenheit über, getragen von feinen Traubenschalennoten, sanften Holztönen und wärmender Eichenwürze, die mit einem Hauch Kakao lange nachklingt.

Alkoholgehalt: 46,0 % Vol

UVP: € 59,90 (0,5 Liter)

Ex Sherry Oloroso Single Cask – Ultra Heavily Peated (limitiert auf 790 Flaschen): Ein Statement für Liebhaber torfiger Whiskys: Diese Einzelfassabfüllung wurde aus ultra heavily peated Gerstenmalz mit einem Phenolgehalt von 135 ppm (HPLC-Analyse) destilliert und durfte fünf Jahre lang in einem einzigen, großvolumigen Sherry Oloroso Butt aus amerikanischer Eiche reifen. Ein komplexer, kraftvoller Whisky, der intensiven Torfrauch mit der cremigen Süße heller Trockenfrüchte, dunkler Schokolade, feinen Nussnoten und würzigem Sherry auf faszinierende Weise vereint.

Aussehen: Leuchtender Bernstein

Aroma: Intensiver Torfrauch durchdringt die Nase und lässt im Hintergrund fruchtige Noten von Sultaninen, getrockneten Aprikosen und Datteln aufblitzen, begleitet von reifen Sherryaromen, einem Hauch dunkler Schokolade und feinen nussigen Tönen.

Geschmack: Ein wuchtiges Zusammenspiel aus Torffeuer und würzigen Eichennoten wird von der cremigen Süße heller Trockenfrüchte, in Oloroso Sherry eingelegt, begleitet und durch zartes Toffee, Zartbitterschokolade und aschigen Rauch in faszinierender Tiefe abgerundet.

Nachklang: Die vielschichtige Kombination aus cremigen Trockenfrüchten und aschigem Rauch klingt mit trockener Eichenwürze und feinen Schokostückchen eindrucksvoll lange nach.

Alkoholgehalt: 59,7 % Vol

UVP: € 99,90 (0,5 Liter)

In limitierter Zahl erhältlich

Alle Sonderabfüllungen des Scorpions-Tastings sind direkt nach dem Online-Event am 2. Juli im St. Kilian Onlineshop bestellbar. Ab dem 4. Juli 2025 sind die limitierten Editionen bei ausreichender Verfügbarkeit auch im Destillerie-Shop in Rüdenau erhältlich.