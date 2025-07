Am vergangenen Mittwoch präsentierte St. Kilian Distillers anlässlich des 60. Bandjubiläums der Scorpions beim exklusiven Online Whisky Tasting zwei Sonderabfüllungen (wir berichteten). Wer die Veranstaltung, die im Irish Pub „Hop House“ in Hannover mit Scorpions-Gründungsmitglied Rudolf Schenker, St. Kilian Master Distiller Mario Rudolf und Brand Ambassador Christoph Albietz stattfand, verpasst hat oder noch einmal erleben möchte: In der folgenden Presseaussendung der St. Kilian Distillers finden Sie einen Link zur vollständigen Aufzeichnung. Und auch wenige Flaschen der „Scorpions –Rock Believer“-Sonderedition und einige der limitierten Tasting-Sets, die exklusiv für das Online-Event erhältlich waren, sind aktuell noch verfügbar. Hier alle weiteren Infos:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Rock trifft Whisky: Scorpions & St. Kilian begeistern beim exklusiven Online Whisky Tasting

Rüdenau/Hannover, im Juli 2025 | Ein außergewöhnliches Event vereinte am vergangenen Mittwoch zwei Welten, die kraftvoller kaum sein könnten: Rockmusik und Whisky. Beim exklusiven Online Whisky Tasting anlässlich des 60. Bandjubiläums der Scorpions präsentierte St. Kilian Distillers zwei charakterstarke Sonderabfüllungen, die den Spirit der Rocklegenden in flüssiger Form einfangen – live moderiert aus dem Irish Pub „Hop House“ in Hannover vor einer kleinen Gruppe geladener Fans.

Scorpions-Gründungsmitglied Rudolf Schenker stellte gemeinsam mit St. Kilian Master Distiller Mario Rudolf und Brand Ambassador Christoph Albietz die beiden Jubiläumswhiskys vor:

„Scorpions – Rock Believer“ – ein milder, unpeated Single Malt, gereift in eleganten deutschen Weißwein Fässern.

„Scorpions – 60 Years of Rock“ – ein Single Malt aus Buchenrauchmalz, der in markanten Tequila Fässern seine unverwechselbare Tiefe entwickelte.

Beide Abfüllungen spiegeln den Sound und die Seele der Band wider: kraftvoll, facettenreich, mit Charakter und internationalem Flair. Besonders begeistert zeigte sich Rudolf Schenker von der hohen Qualität der St. Kilian Whiskys – und freute sich, mit der Weißweinreifung von Rock Believer „die süße, sanfte Seite des Rocks“ unterstreichen zu können.

Das stimmungsvoll inszenierte Tasting wurde nicht nur online gefeiert: Im „Hop House“ in Hannover herrschte ausgelassene Atmosphäre. Fans aus dem In- und Ausland erlebten ein Tasting der Extraklasse, das es in dieser Form weltweit wohl nur selten gibt. Schenker berichtete mit glänzender Laune von unzähligen Anekdoten aus sechs Jahrzehnten Bandgeschichte – während Mario Rudolf und Christoph Albietz souverän und unterhaltsam durch das Programm führten. Die Gäste vor Ort genossen sichtlich den Mix aus Rock, Whisky und Erlebnis.

Bereits im Vorfeld hatte das Event mediale Aufmerksamkeit erregt. Die Resonanz auf das Tasting war gewaltig: Viele Flaschen der beiden Scorpions-Editionen waren in kürzester Zeit vergriffen. Doch für alle, die bisher leer ausgegangen sind, gibt es gute Nachrichten: Wenige Flaschen der „Scorpions –Rock Believer“-Sonderedition sind noch im St. Kilian Onlineshop und im Besuchershop der Destillerie in Rüdenau erhältlich – aber nur solange der Vorrat reicht.

Auch einige der limitierten Tasting-Sets, die exklusiv für das Online-Event erhältlich waren – mit sieben verschiedenen St. Kilian Single Malt Whiskys und einem hocharomatischen Waldfruchtlikör – sind aktuell noch im Besuchershop im unterfränkischen Rüdenau verfügbar.

Wer dieses ultimative Event verpasst hat oder die elektrisierende Stimmung noch einmal erleben möchte: Die vollständige Aufzeichnung ist jederzeit auf dem YouTube-Kanal von St. Kilian Distillers abrufbar: www.youtube.com/watch?v=iKN-hqPO5t4

Ein Abend voller Energie, Emotionen und Genuss – ganz im Zeichen von Rock & Whisky.

Über die Scorpions

Die Scorpions zählen zu den erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte. Gegründet 1965 in Hannover von Gitarrist Rudolf Schenker, prägte die Band mit Klassikern wie „Wind of Change“, „Still Loving You“ und „Rock You Like a Hurricane“ Generationen von Musikfans weltweit. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen ausverkauften Welttourneen und zahlreichen internationalen Auszeichnungen haben die Scorpions Rockgeschichte geschrieben. Auch nach sechs Jahrzehnten stehen sie für energiegeladene Live-Auftritte, musikalische Innovation und eine ungebrochene Leidenschaft für handgemachten Rock. Weitere Informationen zur Band, aktuellen Projekten und Tourdaten finden Sie unter www.the-scorpions.com.

Über die St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 250 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf www.massvoll-geniessen.de informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.