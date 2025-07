Heaven Hill mit neuer Niederlassung in Louisville und Corporate Brand

Heaven Hill, eines der größten unabhängigen Spirituosen-Unternehmen der USA in Familienbesitz, eröffnete gestern im Rahmen einer feierlichen Zeremonie seinen neuen Firmensitz in Louisville/Kentucky. Das neue Firmenbüro am 815 N. Whittington Parkway vereint die in Louisville ansässigen Teams von Heaven Hill erstmals seit vielen Jahren wieder unter einem Dach. Die 4.500 Quadratmeter große Fläche umfasst über 150 dedizierte Arbeitsplätze, ein zweistöckiges Café, eine Mitarbeiter-Kunstgalerie, einen Bereich für die Entwicklung neuer Produkte und flexible Versammlungsräume zur Förderung von Innovation und Teamarbeit.

Ebenfalls neu ist die Markenidentität von Hevaen Hill Brands, die bereits Anfang des Jahres intern eingeführt wurde. Sie ist ab sofort auch auf externen Kanälen vollständig sichtbar, einschließlich der neu gestalteten Website heavenhill.com.

Heaven Hill wurde 1935 in Bardstown, Kentucky, gegründet. Zum Unternehmen gehören unter anderem die Marken Elijah Craig Bourbon, Evan Williams Bourbon und Heaven Hill Bottled-in-Bond.