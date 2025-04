Pünktlich zur Limburg-Messe „The Whisky Fair“: Heaven Hill Kentucky Whiskey 15 Jahre von Fazzino

Dass Limburg ein Paradies für Whiskyfreunde ist, die gerne etwas Neues und Besonderes probieren oder kaufen wollen, muss man nicht extra erwähnen. Ein weiteres „Bonbon“, das neben vielen anderen dort erstmals erhältlich sein wird, ist der neue Heaven Hill Kentucky Whiskey 15 Jahre von Fazzino. Der Importeur Sansibar Whisky kündigt ihn mit der nachfolgenden Aussendung an:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ein weiterer Fazzino Whiskey schafft es pünktlich zur Limburg-Messe „The Whisky Fair“

Heaven Hill Kentucky Whiskey 15 Jahre

Was Heaven Hill von vielen anderen Bourbon-Herstellern unterscheidet, ist die Kombination aus Familientradition, Innovationskraft und Vielfalt. Als einer der letzten großen, unabhängigen Brennereien in Familienbesitz ist Heaven Hill nicht nur ein wirtschaftliches Schwergewicht, sondern auch ein Hüter bourbonischer Werte. Die Firma produziert sowohl Bourbon, Rye, Wheat als auch Corn Whiskeys – und ist einer der wenigen Hersteller, die alle Whiskey-Stile Kentuckys unter einem Dach vereinen. Und das Trotz eines verheerenden Brandes im Jahr 1996, bei dem ein Blitzschlag sieben Lagerhäuser und die Destillerie in Flammen setzte und über 90.000 Fässer Whiskey in Rauch aufgingen. Umso mehr erfreut es uns diesen edlen Whiskey präsentieren zu können.

Dieser 15 Jahre gereifte Kentucky Straight Bourbon Whiskey aus dem Hause Heaven Hill, im Jahr 2009 destilliert und 2025 von Sansibar Whisky abgefüllt, präsentiert sich in Bestform – kraftvoll, fassstark und voller Charakter.

Das außergewöhnliche Design stammt vom renommierten New Yorker 3D-Pop-Art-Künstler Charles Fazzino, der mit seinem Label erneut beweist, wie eindrucksvoll sich Kunst und Genuss vereinen lassen. Charles hat eine sehr persönliche Bindung zum Bundesstaat Texas, da seine Frau Susan daher stammt.

In der Nase entfaltet sich ein vielschichtiges Aromenspiel aus gebranntem Zucker, Vanille, gerösteter Eiche und dunklem Sirup. Würzige Noten, ein Hauch von Leder sowie feines Karamell runden das Bouquet ab.

Am Gaumen zeigt der Whiskey seine ganze Ausdruckskraft: süß und würzig zugleich, mit Anklängen von Zimt, Muskatnuss, dunkler Schokolade und gebackenen Äpfeln. Trotz seiner imposanten 64,1 % Volumenalkohol bleibt er bemerkenswert ausgewogen – mit Tiefe, Struktur und einem cremig-warmen Nachhall, der noch lange nach dem letzten Schluck begeistert.

Natürlich ohne Farbstoffe und Kühlfiltration.

Diesen Fazzino Whiskey sowie viele andere aktuelle Abfüllungen von Sansibar-Whisky wird man auf der Whisky Fair in Limburg probieren können.