The Clydeside Distillery bringt mit Clydeside “Vibrant Stills” zwei Einzelfass-Abfüllungen für den deutschen Markt

Die Clydeside Distillery aus Glasgow präsentiert erstmalig zwei exklusive Einzelfass-Abfüllungen für den deutschen Markt unter dem Namen Clydeside „Vibrant Stills“ – in Zusammenarbeit mit Alba-Import. Distillery Manager Alistair McDonald wird die beiden Single Cask Single Malts auf der Whiskyfair in Limburg vorstellen. Präsentiert werden ein Tawny Port Cask Finish und eine Bourbonfass-Abfüllung, beide aus dem Jahr 2018.

Die im Jahr 2017 von Morrison Glasgow Distillers Ltd. eröffnete und prominent am River Clyde im Herzen Glasgows gelegene Clydeside Distillery präsentiert zur Whiskyfair in Limburg an der Lahn zwei besondere Single Cask Bottlings, exklusiv abgefüllt für den deutschen Markt.

Kein Geringerer als Distillery Manager Alistair McDonald wird die beiden Single Cask Single Malts in Limburg vorstellen. Alistair blickt auf eine jahrzehntelange Karriere in der Whiskywelt zurück. So war er bereits bis 1996 im ehemaligen Unternehmen der Familie Morrison als Ingenieur zuständig für deren damalige Brennereien Auchtentoshan, Bowmore und Glen Garioch und zuletzt führte er als Distillery Manager Auchentoshan Distillery. Nachdem Tim und Andrew Morrison ihn mit den Plänen zu ihrer Clydeside Distillery vertraut machten, war es eine Herzensentscheidung, wieder für die Familie tätig zu werden und die neue Clydeside Distillery in Betrieb zu nehmen. Nicht so oft im Leben gibt es die Möglichkeit, eine so konsequent auf Qualität ausgerichtete Whiskyproduktion anzufahren und das dazu noch mitten in Glasgow.

Nachdem die Brennerei mit Clydeside „Stobcross“ im Jahr 2021 ihren ersten Single Malt herausbrachte und letztes Jahr mit Clydeside „Napier“ nachlegte, ist es nun das erste Mal, dass ihr Single Malt in Einzelfass-Qualität im deutschen Markt angeboten wird.

In Zusammenarbeit mit dem Team von Alba Import, dem deutschen Distributeur für Clydeside Single Malt, hat Distillery Manager Alistair McDonald zwei besondere Fässer selektiert, die das hochreine fruchtig-blumig-malzige Destillat der Brennerei mit besonderen köstlichen Aromen ergänzt haben:

Clydeside „Vibrant Stills“ Tawny Port Cask Finish (Cask No. 006F) wurde im Juni 2018 destilliert und reifte zuerst in einem Fresh Bourbon Barrel, bevor er für eine intensive einjährige Schlussreifung in ein Spitzen-Portweinfass umgefüllt wurde. Abgefüllt in 55% Alkoholstärke zeigt er sich zart rosafarben, mit einem seidigen Duft von Trauben, Himbeerdrops und Rosenblüten. Danach übernehmen Malzzucker, Weingummi und etwas Kirsch-Kakao Aromen das Zepter auf der Zunge.

Clydeside „Vibrant Stills“ Bourbon Barrel Matured (Cask No. 999) stammt ebenso aus dem Juni 2018 und reifte durchgehend in einem First Fill Bourbon Barrel. Eine auf den ersten Blick nicht ganz so spektakuläre Fass-Art, aber gerade dieses Fass hat umso mehr überrascht. Laut Alistair eines der besten Bourbon-Fässer, die er bisher gefunden hat. Die besondere Aromatik, die der OZ Tyler Bourbon im Clydeside Single Malt hinterlassen hat, hat alle bei der Fassauswahl Anwesenden verzückt. In der Stärke von 58% abgefüllt, imponiert dieser Clydeside mit ausgeprägt süßer exotischer Fruchtnote, an Maracuja erinnernd, im Duft und am Gaumen, gefolgt von einer leicht salzigen Karamellwelle. Dazu gesellen sich Eindrücke von Milchschokolade und rosa Zuckerwatte.

Selbstverständlich gilt für beide Clydeside „Vibrant Stills“: hergestellt aus 100% schottischer Gerste (von Farmen aus der Umgebung von Glasgow) und bestem Wasser aus dem Loch Katrine, mit überdurchschnittlich langer Fermentation sowie einer äußerst schonenden Destillation mit ungewöhnlich hohen Cut Points. Abgefüllt in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühl-Filtration, präsentieren sich beide Expressions als Aushängeschild für Clydeside’s hohe Qualitätsansprüche.

Beide Abfüllungen werden in Kürze im Fachhandel erhältlich sein.

Corinna Schwarz, Geschäftsführerin von Alba Import:

„Es ist uns immer eine Ehre, wenn unser „Vibrant Stills“ -Logo eine besondere Whisky-Abfüllung ziert. In diesem Fall sind es gleich zwei High End Single Cask Bottlings unseres ältesten schottischen Partners, arbeiten wir doch schon beinahe 20 Jahre mit den Produkten von Tim Morrison (zuerst die A.D.Rattray Independent Bottlings, seit 2021 auch Clydeside Single Malt). Es war eine Freude, diese beiden Fässer bei einem Besuch in der Brennerei im vergangenen August gemeinsam mit Alistair McDonald aussuchen zu können. Alistairs Begeisterung war offensichtlich und unsere nicht minder gering, nachdem wir verkostet hatten. Es ist schön zu sehen, dass jemand mit derartiger Expertise nach wie vor mit solch einer Passion und Leidenschaft auftritt. Uns war von der ersten Sekunde an klar, dass wir mit den beiden nun abgefüllten Fässern zwei in der Entwicklung und Reife herausragende Beispiele für die Qualität des Clydeside Single Malts gefunden hatten. Umso größer die Freude, dass Alistair unser Gast in Limburg sein wird – eine tolle Gelegenheit, den Macher der Clydeside Qualität kennenzulernen.“

Informationen zu The Clydeside Distillery und Familie Morrrison

– 1877 Fertigstellung des Pumpenhauses des Queen’s Docks, Glasgow, durch John Morrison (Ur-

Urgroßvater von Andrew Morrison)

– 1951 Stanley P. Morrison (Großvater von Andrew M.) gründet ein Whiskybrokerage Unternehmen

– 1963 Erwerb der Bowmore Distillery durch Stanley P. Morrison

– 1970 / 1984 Erwerb von Glen Garioch und Auchentoshan Distillery durch Morrison Bowmore

– 1996 Verkauf des Familienunternehmens Morrison Bowmore Distillers an Beam Suntory

– 2004 Tim Morrison (Vater von Andrew M.) gründet unter dem Namen A.D.Rattray ein Independent

Bottling Unternehmen

– 2011 Tim und Andrew Morrison erwerben das Pumpenhaus des Queen‘s Docks und gründen

Morrison Glasgow Distillers Ltd.

– 2017 The Clydeside Distillery geht in Produktion und öffnet als Touristenattraktion

– 2021 Launch des ersten Clydeside Single Malts „Stobcross“

– Kapazität der Brennerei: max. 500.000 Liter Alkohol p.a.

– Stil: Lowland, zweifache Destillation

– Anschrift: The Clydeside Distillery, 100 Stobcross Road, Glasgow, G3 8QQ, UK Scotland

– Webpage: www.theclydeside.com

Informationen zu Alba Import:

Die ALBA Import oHG hat sich auf den exklusiven Import und Vertrieb von Spirituosen-Marken aus dem keltischen Kulturraum spezialisiert. Neben dieser einzigartigen Provenienz haben alle von ALBA Import vertriebenen Marken, die ausschließlich dem Fachhandel angeboten werden, eine weitere Gemeinsamkeit: Sie werden in kleinen Auflagen von unabhängigen, oft familiengeführten Unternehmen produziert mit dem größtmöglichen Augenmerk auf Qualität.

Das Whisky-Portfolio von Alba Import wird unter dem Motto VIBRANT STILLS angeboten und umfasst hochwertigste Produkte der schottischen unabhängigen Brennereien WOLFBURN, BLADNOCH, CLYDESIDE und ISLE OF HARRIS DISTILLERY, den bretonischen Single Malt ARMORIK sowie weitere unabhängige Abfüller aus Schottland und Irland.

Die Abfüllungen von A.D.Rattray, der Schwesterfirma von Morrison Glasgow Distillers werden seit 2006 von Alba Import in Deutschland vertreten.