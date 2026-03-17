Bladnochs Master Blender Dr. Nick Savage wird ab morgen drei der Bladnoch 8 Partnerstores in Deutschland besuchen, und dort jeweils im Rahmen einer Masterclass durch die Bladnoch Single Malt Range führen. Mitbringen wird er zudem die erste exklusive Einzelfass-Abfüllung, welche gemeinsam mit den acht Fachhändlern ausgewählt wurde, und die nur in den Bladnoch 8 Partnerstores erhältlich ist.

An welchen Partnerstores Dr. Nick Savage auf seiner Deutschland-Tour Halt machen wird, und welches Fass die Bladnoch 8 Partnerstores für ihr Exclusiv Release ausgewählt haben, dies alles erfahren Sie in der Aussendung, die wir vom Bladnoch Importeur und Distributor Alba Import erhalten haben:

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Bladnoch Master Blender Dr. Nick Savage hält Tastings in Deutschland

Seit Mai 2025 hat Bladnoch Distillery in Zusammenarbeit mit dem deutschen Importeur Alba Import acht Partnershops in verschiedenen Regionen Deutschlands, die sogenannten „Bladnoch 8 Partnerstores“, auf den Weg gebracht.

In den acht Outlets ist Bladnoch Single Malt im Fokus und sind aktuelle und teilweise exklusive Bottlings erhältlich. Im Zuge der Zusammenarbeit reist nun Bladnochs Master Blender Nick Savage zu Verkostungsveranstaltungen in den Partnerstores nach Deutschland.

Dr. Nick Savage, eine Koryphäe auf seinem Gebiet mit profunder Whiskyexpertise, war zuvor für die Macallan Distillery tätig, bevor er 2019 zur privat geführten Brennerei Bladnoch wechselte und seitdem dort die neue Bladnoch Range konsequent aufgebaut hat. Der heutige elegante und üppige Stil von Bladnoch Single Malt, der von einer großen Aromentiefe geprägt ist, trägt definitiv Nick’s Handschrift – vom Charakter des Destillats über das Woodmanagement bis zur Fassselektion.

An drei Terminen wird Nick Savage im deutschen Fachhandel nun persönlich im Rahmen einer Masterclass durch die Bladnoch Single Malt Range führen und über seine interessante Tätigkeit als Master Blender berichten:

Mittwoch, 18. März 2026 um 18.30 Uhr bei Weinhaus Hilgering in Dortmund

Donnerstag, 19. März 2026 um 18.30 Uhr bei Bottle & Pipe in Magdeburg

Freitag, 20. März 2026 um 19.00 Uhr bei der Weinquelle in Siek bei Hamburg

Anlässlich der Tastings freut sich Nick besonders, die erste exklusive Einzelfassabfüllung von Bladnoch Single Malt für die acht Partnerstores vorstellen zu können. Diese wurde gemeinsam mit den acht Fachhändlern ausgewählt und wird ausschließlich in diesen Shops erhältlich sein:

Bladnoch Single Oloroso Sherry Cask No. 748 aus dem Jahr 2018, abgefüllt in 57,3 % natürlicher Fassstärke.

Die Tastingnotes:

Datteln | Zimt | Sultaninen

Nase: Datteln und Sultaninen mit zarten Anklängen von Zimt

Geschmack: üppig und süß, Feigen und Datteln mit Zimtstangen

Nachklang: bleibt lange und schwer am Gaumen mit einer schönen Gewürznote

Die acht Bladnoch Partnershops sind:

Bottle & Pipe, Magdeburg www.bottle-and-pipe.de

Delias Whiskyshop, Kaiserslautern www.deliawhisky.de

Gourmétage Filiale Leipzig, www.gourmetage.com

Scotia Spirit, Köln www.scotia-spirit.de

Weinhaus Alte Brennerei Holz, Herrenberg www.alte-brennerei-holz.de

Weinhaus Hilgering, Dortmund www.weinhaus-hilgering.de

Weinquelle Lühmann, Hamburg www.weinquelle.com

Whisky Room, Bielefeld www.whisky-room.de

Informationen zu Bladnoch Distillery

Bladnoch Distillery wurde 1817 gegründet, sie ist die älteste Whisky-Destillerie der Lowlands und eine der ältesten in Schottland.

Als südlichste Brennerei Schottlands wird Bladnoch gerne als „Queen of the Lowlands“ bezeichnet.

Bladnoch Single Malts basieren auf einer traditionellen Produktion, in Handarbeit aus britischem Malz und reinstem weichen Wasser hergestellt. Die Reifung erfolgt in Fässern allerbester Qualität in traditionellen Lagerhäusern. Bei der Abfüllung wird generell auf Kühlfiltration verzichtet, um einen unverfälschten Geschmack zu bewahren.

Dank des neuen privaten Eigentümers der Brennerei und der Expertise von Master Blender Dr. Nick Savage (ehemals tätig bei „The Macallan“) erlebt der traditionsreiche Bladnoch Single Malt ein beeindruckendes Revival.

David Prior, australischer Unternehmer, erwarb Bladnoch Distillery im Jahr 2015 und konnte sie nach achtjähriger Stilllegung 2017 wieder in Betrieb nehmen.

Webpage: www.bladnoch.com