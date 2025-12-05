Die InchDairnie Distillery wird mit ihrem wachsenden Portfolio ab sofort von Alba Import in Deutschland distribuiert – mit dem Wechsel kommen auch einige Neuheiten aus der Lowland-Brennerei in unsere Geschäfte, darunter auch der erste Single Malt aus InchDairnie, der acht Jahre alte Kinglassie.

Mehr zur Brennerei und den Neuheiten untenstehend in der Pressemitteilung von Alba Import:

Alba Import wird exklusiver Distributionspartner von Inchdairnie Distillery für Deutschland

Mit Übernahme der Distribution launcht der erste Single Malt der Brennerei

Mit den Produkten der im Dezember 2015 in Betrieb gegangenen InchDairnie Distillery, ansässig in Glenrothes (Fife), gewinnt das „Vibrant Stills“-Portfolio von Alba Import weiter an Gewicht.

InchDairnie, gegründet von Ian Palmer, kann getrost als High Tech-Destille bezeichnet werden. Der Ansatz, mit modernster Technik und Ingenieurskunst das Maximum an Aromenkonzentration aus dem Produkt Single Malt und Single Grain Whisky „herauszukitzeln“, hat in Schottland und international höchste Anerkennung erfahren. Selbst ein renommierter Whisky-Kritiker wie Dave Broom merkte an: “In terms of flavour innovation, other distillers will be looking at InchDairnie Distillery for years to come”.

InchDairnie Distillery: „A Modern Distillery on a Quest for Flavour“

Der Herstellungsprozess unterscheidet sich in vielen Bereichen von der klassischen Vorgehensweise. So gibt es z.B. keine Mash Tun, sondern eine Mash Filter Press (nur zwei Brennereien in Schottland bedienen sich dieser Technik) für höhere Zuckerkonzentration in der Würze. Doppelte Kondenser hinter den Stills sorgen für immensen Kupferkontakt und ein ausgeklügeltes Wood Management trägt seinen Teil zu den erstaunlichen Whiskys bei.

Auch auf anderen Gebieten geht die Brennerei moderne und innovative Wege. So hat man sich Klimaziele gesetzt und ist stolz, dass man 30% weniger Energie als der Branchendurchschnitt verbraucht. Auch beim Wasserverbrauch ist InchDairnie Distillery anderen Brennereien weit voraus – man hat bereits heute das von der Scotch Whisky Association für in zehn Jahren definierte Ziel erreicht.

Bereits seit zwei Jahren im Handel ist der RyeLaw von InchDairnie. Ein schottischer Single Grain Whisky, hergestellt in der hauseigenen Lomond Still aus 53% Prozent gemälztem Roggen und 47% Prozent Gerstenmalz.

Mit Übernahme der Distribution kann Alba Import nun die neueste Release vorstellen, den RyeLaw Vintage 2018. Er kommt nicht nur komplexer, reifer und würziger als sein Vorgänger daher, sondern auch mit neuem Preis.

RyeLaw Vintage 2018, 46,3%, Natural Colour & Non-chill filtered

Im Hause Inchdairnie wird die neue Vintage Abfüllung so beschrieben:

“A Caramelised Spice Symphony. Distilled from 53% malted rye and 47% malted barley – both fully malted for added texture – and matured in charred new oak casks from the Appalachian Forests, Rye Law 2018 delivers a bold, spiced flavour profile with notes of caramelised dried fruit and aromatic warmth.”

Bei dem Großteil der InchDairnie Produktion handelt es sich jedoch um Single Malt Whisky, sowohl ungetorft als auch schwer getorft, hergestellt aus lokal in Fife angebauter Gerste.

Im Hause Alba Import freut man sich sehr über den Neuzugang, bedeutet es doch ein weiteres Mal die Ehre, den allerersten Single Malt einer neuen schottischen Brennerei in den deutschen Markt geben zu dürfen (nach Wolfburn, Clydeside, The Hearach etc.), und dies in zwei ausdrucksstarken Qualitäten: „KinGlassie Double Matured“ & „KinGlassie Raw“.

KinGlassie Single Malt (benannt nach einem Ort in der Umgebung der Brennerei) bezeichnet die torfige Qualität von InchDairnie. Zweifach destilliert, zweifach kondensiert und hergestellt mit schwer getorftem Malz (50ppm Malzspezifikation, Highland Peat), wird er seit 2017 nur für zwei Wochen jährlich im Dezember produziert, das entspricht lediglich einem Volumen von 80.000 lA per annum. Das Ergebnis nach 8 Jahren Reifung ist überzeugend – so besteht die Erstauflage aus zwei aromatisch üppigen, hochreinen und definierten KinGlassie Single Malts.

KinGlassie „Double Matured“, 8 Jahre, peated, 46,3%, Natural Colour & Non-chill filtered

Einer Erstreifung in ex Bourbon Casks für 5 Jahre folgt eine dreijährige Zweitreifung in First Fill Amontillado Fässern. Diese Qualität hat uns ob seiner Eleganz und aromatischen Fülle verblüfft und maßgeblich zu unserer Zusammenarbeit mit InchDairnie beigetragen.

Die Tasting Notes:

„Matured five years in Bourbon casks followed by three years in Amontillado casks, developing layers of velvet almond smoke – a refined balance of smoky depth, tobacco warmth and nutty richness that culminates in a beautifully smooth, elegantly smoky finish.”

KinGlassie “Raw”, 8 Jahre, peated, 46,3%, Natural Colour & Non-chill filtered

Eine Limited Edition, die eigentlich gar nicht geplant war. Doch als Managing Director Scott Sneddon, den man als Mann der ersten Stunde getrost als Mr. InchDairnie bezeichnen kann (wer ihn kennenlernt, wird schnell überfordert von seinem unfassbaren Fachwissen), achtjährige Proben aus den ex Bourbon Casks verkostete, konnte er nicht anders – es musste einfach eine Version direkt in die Flasche.

Hier sagen es wenige Worte:

„This limited edition delivers a smouldering fireplace intensity and a complex fusion of sweet, malty richness. Aged for eight years exclusively in American oak ex-Bourbon casks, it reveals an untamed yet precisely balanced smokiness.”

Der moderne Markenauftritt, der bereits einen Design-Award erhielt, spiegelt den hochtechnischen Ansatz der Brennerei wider, denn diesen gilt es nicht zu verstecken, dient er doch dem Ziel, so viel wie möglich an der „Aromenschraube“ zu drehen, oder wie die Brennerei von sich selbst sagt – „built to push the bounderies of flavour.“

Dietmar Schulz, Geschäftsführer von Alba Import kommentiert:

„Wir geben es zu, wir waren skeptisch ob der technischen Besonderheiten bei der Produktion und ob eine derart moderne Brennerei zu uns passt, doch der Besuch der Brennerei hat uns vollends überzeugt! Um InchDairnie Distillery, die Idee dahinter und die dortige Art der Produktion umfänglich zu erläutern, bedarf es viel mehr Worte, die diese Presse-Mitteilung sprengen würden. Wir empfehlen letztendlich einen Besuch vor Ort. Zwar ist die Brennerei bisher nicht zu besichtigen, man denkt jedoch darüber nach, zukünftig auch Touren anzubieten. Uns hat der Besuch und das Verkosten der Abfüllungen jegliche anfängliche Skepsis genommen und wir sind überzeugt, mit den InchDairnie Whiskys einen wertvollen Zuwachs für unser Sortiment gewonnen zu haben. Ebenso extrem wie die sehr traditionell arbeitenden Brennereien in unserem Portfolio auf Qualität fokussiert, aber mit dem auf schottischer Ingenieurskunst basierenden High Tech-Ansatz. Mit ihrem Motto „Different is our DNA“ passt die Destillerie perfekt in unser Vibrant Stills Portfolio.“

RyeLaw Vintage 2018 und KinGlassie Peated Single Malt werden in Kürze im Fachhandel erhältlich sein.