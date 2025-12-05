Freitag, 05. Dezember 2025, 15:38:57
Serge verkostet: Glen Moray – offiziell vs. unabhängig

Borbon- & Sherryfass gegen Muskateller-Finish - diesmal gibt Serge dem Bottling aus der Brennerei den Vorzug

Ein Duo mit Whisky aus der Speyside-Brennerei Glen Moray steht heute auf dem Verkostungsplan bei Serge Valentin. Der 15 Jahre alte Glen Moray aus Bourbon- und Sherrycasks tritt gegen einen 18 Jahre alten Glen Moray aus dem Hause Berry Bros. & Rudd an, der ein Finish in einem Muskateller-Weinfass erhielt. Nun ist Serge nicht unbedingt ein Freund von Abfüllungen aus Weinfässern (viele Ausnahmen bestätigen die Regel), darum wundert es auch nicht, dass diesmal der offizielle Glen Moray – trotz „nur“ 40% vol. Alkoholstärke – die Nase zwei Punkte vorne hat.

Hier die Verkostung in unserer Tabelle:

AbfüllungPunkte

Glen Moray 15 yo (40%, OB, Bourbon & Sherry cask, +/-2025)84
Glen Moray 18 yo 2007/2025 (57.2%, Berry Bros. & Rudd, Odyssey, Muscat finish, 186 bottles)82
Photos by // www.fb.com/grantanderson.me www.grantanderson.me Insta/@grantandersondotme

