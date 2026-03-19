Sieben spannende Neuheiten von Brave New Spirits hat Kirsch Import soeben angekündigt – sie werden in den nächsten Tagen im Handel zu finden sein. Es sind sechs Single Malts und ein teaspooned Lowlander – allen ist die Fassstärke und die Herkunft aus Einzelfässern gemeinsam.
Mehr über die Bottlings mit allen interessanten Daten können Sie unten nachlesen:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
Sieben neue Abfüllungen von Brave New Spirits jetzt über Kirsch Import in Deutschland
Wenn Brave New Spirits seine WhiskyHeroes aussendet, geht es um Superkräfte aus erstklassigen Fässern. Die Comic-inspirierte Reihe des unabhängigen Abfüllers steht für Single Casks und Small Batches mit einer klaren Mission: für heldenhafte Geschmackserlebnisse zu sorgen. Sieben neue Charaktere treten jetzt an – seltene Sherryfässer und „teaspoons“ inklusive. Ready?
Smoke Over The Craig – Ardmillan 12 y.o.
Peated Lowland mit Geheimidentität:
- geheime Mission: „teaspooned“ Torfwhisky
- aus aufstrebender Lowland-Brennerei
- spannende Alternative für Islay-Fans
Profil: Torfrauch trifft dunkle Sherrywürze
Smoke Over The Craig – Ardmillan 12 y.o. – Peated
Brave New Spirits Lowland Blended Malt Scotch Whisky
WhiskyHeroes – Single Cask
12 Jahre
Herkunft: Schottland, Lowlands
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Barrique (Finish)
Fassnr.: 32179
213 Flaschen (insgesamt)
59,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
The Malt Marauder – Glen Moray 11 y.o.
Speyside mit Sherry-Kraft:
- Glen Moray: nicht oft unabhängig abgefüllt
- Brennerei gehört zu Pionieren der Nachreifung mit Weinfässern
- leichter Speyside Single Malt mit Oloroso-Veredelung
Profil: fruchtig-würzig mit deutlicher Sherrynote
The Malt Marauder – Glen Moray 11 y.o.
Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky
WhiskyHeroes – Single Cask
11 Jahre
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)
Fassnr.: 83
655 Flaschen (insgesamt)
53,3% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Captain Shug and the Second Sight – Teaninich 13 y.o.
Seltene Highland-Superkräfte:
- Amontillado-Fässer: selten anzutreffen
- unverfälschte Vollreifung
- auch selten: Teaninich als Single Malt
Profil: trockene Sherrynoten, ölige Nüsse und Gewürze
Captain Shug and the Second Sight – Teaninich 13 y.o.
Brave New Spirits Highland Single Malt Scotch Whisky
WhiskyHeroes – Single Cask
13 Jahre
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Hogshead
Fassnr.: 2209704
349 Flaschen (insgesamt)
51,9% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Showdown in the Green Valley – Dailuaine 15 y.o.
Manzanilla-Rarität mit Umami-Noten:
- Fassrarität: First Fill Manzanilla Sherry Hogshead
- eigenständiges Aromaprofil
- nur 205 Flaschen weltweit
Profil: Umami und schwere Süße
Showdown in the Green Valley – Dailuaine 15 y.o.
Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky
WhiskyHeroes – Single Cask
15 Jahre
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Manzanilla Sherry Hogshead
Fassnr.: 308855
205 Flaschen (insgesamt)
55,5% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Phantom of the Clock Tower – Tormore 15 y.o.
Bourbonklassiker aus Denkmalschutz:
- eleganter Speysider
- aus nach Art-Déco-Stil gebauter, denkmalgeschützter Brennerei
- vollständig im American Bourbon Barrel gereift
Profil: Vanille, helle Früchte und cremige Süße
Phantom of the Clock Tower – Tormore 15 y.o.
Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky
WhiskyHeroes – Single Cask
15 Jahre
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: American Bourbon Barrel
Fassnr.: 801101
232 Flaschen (insgesamt)
57,3% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Widow’s Cove – Caol Ila 11 y.o.
Islay-Rauch mit Fino-Finish:
- rares Raucherlebnis von der Whisky-Insel
- veredelt im Fino-Sherryfass
- fassstarke Islay-Power
Profil: maritimer Rauch trifft trockene Sherry-Aromatik
Widow’s Cove – Caol Ila 11 y.o. – Peated
Brave New Spirits Islay Single Malt Scotch Whisky
WhiskyHeroes – Single Cask
11 Jahre
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: First Fill Fino Sherry Hogshead (Finish)
Fassnr.: 22052002
380 Flaschen (insgesamt)
50,4% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
The Cuillin Howl: Skye’s Fury – Torabhaig 7 y.o.
Neue Insel-Aromen:
- junge Brennerei – klassischer Fasstyp: Bourbon Barrel
- erste neue Destillerie auf Skye nach 190 Jahren
- kraftvolles Single Cask
Profil: Torfrauch mit Meeresbrise und Vanillesüße
The Cuillin Howl: Skye’s Fury – Torabhaig 7 y.o. – Peated
Brave New Spirits Island Single Malt Scotch Whisky
WhiskyHeroes – Single Cask
7 Jahre
Herkunft: Schottland, Inseln
Fasstyp: First Fill American Bourbon Barrel (Finish)
Fassnr.: 1173
230 Flaschen (insgesamt)
58,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt