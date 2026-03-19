Sieben spannende Neuheiten von Brave New Spirits hat Kirsch Import soeben angekündigt – sie werden in den nächsten Tagen im Handel zu finden sein. Es sind sechs Single Malts und ein teaspooned Lowlander – allen ist die Fassstärke und die Herkunft aus Einzelfässern gemeinsam.

Mehr über die Bottlings mit allen interessanten Daten können Sie unten nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Sieben neue Abfüllungen von Brave New Spirits jetzt über Kirsch Import in Deutschland

Wenn Brave New Spirits seine WhiskyHeroes aussendet, geht es um Superkräfte aus erstklassigen Fässern. Die Comic-inspirierte Reihe des unabhängigen Abfüllers steht für Single Casks und Small Batches mit einer klaren Mission: für heldenhafte Geschmackserlebnisse zu sorgen. Sieben neue Charaktere treten jetzt an – seltene Sherryfässer und „teaspoons“ inklusive. Ready?

Smoke Over The Craig – Ardmillan 12 y.o.

Peated Lowland mit Geheimidentität:

geheime Mission: „teaspooned“ Torfwhisky

aus aufstrebender Lowland-Brennerei

spannende Alternative für Islay-Fans

Profil: Torfrauch trifft dunkle Sherrywürze

Smoke Over The Craig – Ardmillan 12 y.o. – Peated

Brave New Spirits Lowland Blended Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask



12 Jahre

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Barrique (Finish)

Fassnr.: 32179

213 Flaschen (insgesamt)

59,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Malt Marauder – Glen Moray 11 y.o.

Speyside mit Sherry-Kraft:

Glen Moray: nicht oft unabhängig abgefüllt

Brennerei gehört zu Pionieren der Nachreifung mit Weinfässern

leichter Speyside Single Malt mit Oloroso-Veredelung

Profil: fruchtig-würzig mit deutlicher Sherrynote

The Malt Marauder – Glen Moray 11 y.o.

Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask



11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)

Fassnr.: 83

655 Flaschen (insgesamt)

53,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Captain Shug and the Second Sight – Teaninich 13 y.o.

Seltene Highland-Superkräfte:

Amontillado-Fässer : selten anzutreffen

: selten anzutreffen unverfälschte Vollreifung

auch selten: Teaninich als Single Malt

Profil: trockene Sherrynoten, ölige Nüsse und Gewürze

Captain Shug and the Second Sight – Teaninich 13 y.o.

Brave New Spirits Highland Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask



13 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Hogshead

Fassnr.: 2209704

349 Flaschen (insgesamt)

51,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Showdown in the Green Valley – Dailuaine 15 y.o.

Manzanilla-Rarität mit Umami-Noten:

Fassrarität: First Fill Manzanilla Sherry Hogshead

First Fill Manzanilla Sherry Hogshead eigenständiges Aromaprofil

nur 205 Flaschen weltweit

Profil: Umami und schwere Süße

Showdown in the Green Valley – Dailuaine 15 y.o.

Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask



15 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Manzanilla Sherry Hogshead

Fassnr.: 308855

205 Flaschen (insgesamt)

55,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Phantom of the Clock Tower – Tormore 15 y.o.

Bourbonklassiker aus Denkmalschutz:

eleganter Speysider

aus nach Art-Déco-Stil gebauter, denkmalgeschützter Brennerei

vollständig im American Bourbon Barrel gereift

Profil: Vanille, helle Früchte und cremige Süße

Phantom of the Clock Tower – Tormore 15 y.o.

Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask



15 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: American Bourbon Barrel

Fassnr.: 801101

232 Flaschen (insgesamt)

57,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Widow’s Cove – Caol Ila 11 y.o.

Islay-Rauch mit Fino-Finish:

rares Raucherlebnis von der Whisky-Insel

von der Whisky-Insel veredelt im Fino-Sherryfass

fassstarke Islay-Power

Profil: maritimer Rauch trifft trockene Sherry-Aromatik

Widow’s Cove – Caol Ila 11 y.o. – Peated

Brave New Spirits Islay Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask



11 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Fino Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 22052002

380 Flaschen (insgesamt)

50,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Cuillin Howl: Skye’s Fury – Torabhaig 7 y.o.

Neue Insel-Aromen:

junge Brennerei – klassischer Fasstyp: Bourbon Barrel

erste neue Destillerie auf Skye nach 190 Jahren

nach 190 Jahren kraftvolles Single Cask

Profil: Torfrauch mit Meeresbrise und Vanillesüße

The Cuillin Howl: Skye’s Fury – Torabhaig 7 y.o. – Peated

Brave New Spirits Island Single Malt Scotch Whisky

WhiskyHeroes – Single Cask



7 Jahre

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First Fill American Bourbon Barrel (Finish)

Fassnr.: 1173

230 Flaschen (insgesamt)

58,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt