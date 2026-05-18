Nochmal vier neue Bottlings des Spring Release 2026 (hier finden Sie Part I) vom unabhängigen Abfüllers Dràm Mòr erreichen über Whiskymax den Fachhandel in Deutschland, diese Abfüllungen sind natürlich auch über fassmeister.com erhältlich.

Hier alle Infos, die wir von Whiskymax erhalten haben:

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Dràm Mòr Spring Release Part II jetzt bei Whiskymax in Deutschland erhältlich

Die schottische Independent-Bottler-Marke Dràm Mòr legt mit dem zweiten Teil ihrer Spring Releases nach: Ab sofort sind vier neue Single Casks in Deutschland über die Whiskymax GmbH verfügbar. Die Auswahl zeigt erneut die Handschrift von Dràm Mòr — charakterstarke Single Malts mit spannenden Fassprofilen, klarer Aromatik und limitierten Abfüllungen.

Im Fokus stehen diesmal ausgewählte Sherryfass-Finishes, die von elegant und zugänglich bis intensiv und komplex reichen.

Pulteney 18 Jahre

1st Fill Oloroso Quarter Cask Finish (49,5%)

Der älteste Whisky der neuen Reihe präsentiert sich besonders zugänglich und ausgewogen. Eine sanfte Sherry-Süße verbindet sich mit fein eingebundenen Trockenfrüchten, begleitet von frischen Fruchtnoten und einem Hauch von Zimtschnecke. Dezente Eichenaromen treten langsam hervor und verleihen dem Whisky zusätzliche Tiefe.

Glen Moray 11 Jahre

1st Fill Oloroso Sherry HHD Finish (56,2%)

Dieser Glen Moray zeigt sich frisch, lebendig und fruchtbetont. Die trockene Stilistik wird von spritzigen Aromen getragen und macht ihn zu einem idealen Frühlingswhisky mit hoher Trinkfreude und dennoch deutlichem Fasscharakter.

Dalmunach 9 Jahre

1st Fill Oloroso Sherry Finish HHD (57,3%)

Ein spannender und intensiver Malt mit kräftigem Profil: Gebrannter Zucker trifft auf Noten von getrockneten Feigen, Pflaumen und Rosinen. Dazu kommen ungewöhnliche Nuancen grüner Zigarrenblätter, die dem Whisky zusätzliche Komplexität verleihen.

Balmenach 10 Jahre

1st Fill Palo Cortado HHD Finish (55,7%)

Der Balmenach kombiniert cremige Sherrynoten mit der frischen Aromatik reifer Orangen. Das Palo-Cortado-Finish sorgt für Eleganz und Struktur und verbindet Fruchtigkeit mit würziger Tiefe.

Mit der neuen Auswahl bleibt Dram Mor seinem Stil treu: Kleine Auflagen, individuelle Fassauswahl und ein Fokus auf charaktervolle Single Casks abseits des Mainstreams.

Die Abfüllungen sind ab sofort über die Whiskymax GmbH im deutschen Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/dram-mor erhältlich.