The Borders Distillery veröffentlicht Cornet’s Blend

Das Hawick Common Riding kann in diesem Jahr bereits sein 512-jähriges Bestehen feiern. Anlässlich des Jubiläums kündigt die in dieser Region beheimatete The Borders Distillery die Veröffentlichung der ersten Abfüllung einer neuen, limitierten Serie an.

Cornet’s Blend, mit 40 % Vol. abgefüllt, ist ein Blended Scotch Whisky. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit dem „Hawick Common Riding Committee“ und dem offiziellen Repräsentanten der Stadt, Jordan Nuttall, kreiert. Und zum 512-jährigen Bestehens des Festivals werden im Vereinigten Königreich lediglich 512 Flaschen erhältlich sein.

Anlässlich der Markteinführung erklärte Kirsten Blackburn-Elsdon, Head of Marketing bei The Borders Distillery:

“This launch represents more than just a whisky. It is a tribute to Hawick’s Common Riding and the people who keep this centuries-old tradition alive. By placing the Cornet at the heart of the creation process, we are capturing an authentic and personal expression of Borders culture in every bottle.”

Cornet’s Blend ist ab sofort auf der Website von The Borders Distillery zu einem UVP von £40 erhältlich.